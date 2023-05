Obligaba a sus hijas a ver porno: nuevos datos sobre La Casa de los Horrores de Colmenar

El caso del padre que presuntamente maltrataba a sus ocho hijos y su mujer en Colmenar Viejo y que ha sido denominado como “La casa de los horrores” sigue desvelando detalles conforme avanza la investigación.

Los hechos se dieron a conocer el pasado mes, cuando una de las hijas del matrimonio confesó en su centro escolar que su padre los estaba agrediendo.

Tras contar lo sucedido la chica intentó rectificar y explicar que se lo había inventado, pero para entonces ya se había puesto en marcha un protocolo de actuación y se había iniciado una investigación que aun hoy sigue arrojando información sobre la situación de maltrato que los hijos y en ocasiones también la mujer, tuvieron que sufrir.

De esta forma, Las declaraciones de los menores y otros testigos ponen de manifiesto los malos tratos que recibían las víctimas y una de ellas señala, incluso, haber sufrido agresiones sexuales por parte de su padre.

Así lo recoge la investigación judicial, que también apunta que el padre castigaba a sus hijos por acciones tan corrientes como ver la televisión, leer un libro o abrir un perfil en redes sociales, según ha informado El País. Según parece, el padre les imponía en ocasiones como castigo la prohibición de salir del domicilio incluso para ir a clase.

Material pornográfico

Una de las acusaciones más graves sería una supuesta agresión sexual que una de las niñas ha denunciado en una declaración. Así, la menor de 14 años ha explicado que, entre febrero y marzo de este año, el padre había llegado a obligarla a ver porno y a representar las escenas para él, según ha recogido en un reportaje el periódico El Mundo.

Todo habría comenzado cuando su padre descubrió que ella y su hermana usaban una plataforma social con canales de diferente temática. Según parece el padre de las niñas pensó que sus hijas consumían material pornográfico y como castigo obligó a una de ellas a representar las escenas que aparecían con él.

"'¿Me vas a desobedecer? Espérate que me levante'. Se levantó y me dio una paliza por negarme. Me dijo: 'Soy tu padre, me tienes que obedecer. Si me quieres, tienes que hacer lo que yo te diga'. A mi hermana también le pegó por negarse", ha reconocido la adolescente en palabras recogidas por 20 Minutos.

"Nos decía: 'Como os gustan tanto los vais a ver conmigo'", ha declarado la víctima. En estos encuentros el padre llegó a tocar la zona genital de sus hijas en varias ocasiones.

El perfil del padre

El hombre, presunto autor de maltrato y agresión sexual, tiene 56 años y trabajaba como médico en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid. En ocasiones también pasaba consulta de manera privada desde su casa, la única zona limpia y ordenada de la vivienda.

El matrimonio, de 56 y 44 años, se conoció hace 16 años en una clínica de Aravaca en la que él trabajaba como médico y ella como administrativa. Tras casarse ella dejó su empleo y tuvieron un hijo prácticamente cada año. Cuantos más hijos tenían, más habitual era que los compañeros escucharan al padre decir que era muy difícil llegar a fin de mes.