“Le clavas la navaja”, un menor amenaza a su exnovia para que mate a otra chica

Los hechos han tenido lugar en Madrid cuando un chico de 13 años que está dentro de la banda criminal de los Trinitarios le ha indicado a su exnovia que si quería formar parte del grupo tenía que matar a otra chica que pertenecía a una banda rival.

La menor, que también tiene 13 años, se negó a ejecutar el crimen y acabó avisando a la Policía Municipal con la consecuencia de que su ahora exnovio ha ordenado que la mataran a ella.

“Me está intentando captar un miembro de los Trinitarios. Es mi exnovio. Me ha dado un cuchillo para asesinar a otra niña. Y me ha explicado: “Te acercas por detrás y se lo clavas en el costado derecho y luego le das para arriba, para pinchar el riñón”. Estas fueron las palabras de la chica a la hora de denunciar lo que le estaba sucediendo.

El pasado 7 de abril la chica acudió a una comisaría a explicar los hechos acompañada de su abuelo. Allí contó que su exnovio le había llegado a entregar una foto de la que debería ser su víctima. Facilitó a los agentes el nombre de pila del chico y el centro en el que éste estudiaba, en Carabanchel.

Su intención era captar a la joven y darle protección en el barrio. De esta manera sería admitida en la banda de los Trinitarios.

A los tres días de interponer la denuncia, la Policía recibió otra llamada de la chica para decirle a los agentes que la estaban persiguiendo una 20 personas, todas ellas menores de edad, en la zona del Parque de los Gatos, en Madrid.

Hasta la zona se desplazó una patrulla de agentes de la Policía y encontraron un cuchillo de cocina tirado entre los arbustos. Allí también se encontraba la denunciante, que pudo explicar que había tenido una pelea con su expareja y que éste había ordenado a otra niña que acabara con su vida al grito de “¡Mátala ya!”.

En ese momento siete personas fueron identificadas y al día siguiente encontraron al pandillero en su centro escolar. Sin embargo todas las personas que por el momento han participado en este asunto tienen menos de 14 años, lo que quiere decir que son inimputables. Lo único que se puede hacer es avisar a sus padres o tutores de lo sucedido.

Según se ha podido ver en las investigaciones sobre este tipo de bandas esta manera de ingresar en una de ellas no es la más habitual, más si cabe teniendo en cuenta que son personas con muy poca edad. En estas etapas los delitos que se cometen son menores. Se incrementa la violencia cuando están cerca de los 20 años.

Actualmente la investigación por este caso sigue abierta aunque no habrá responsabilidad penal de ningún tipo por el momento.