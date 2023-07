Crímenes de Manzanares: Gaspar no saldrá de prisión a pesar de resolver uno de los casos

En una exclusiva que ha dado Telecinco, en su programa Ya es mediodía, se ha conocido que la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha estimado que Gaspar Rivera continúe en prisión y no quede en libertad provisional a pesar de que gracias a su confesión se resolvió uno de los crímenes de Manzanares.

El abogado del acusado, Abel Miranda, ha expresado a este programa que tanto él como su cliente se encuentran absolutamente sorprendidos con la noticia y aseguran que no están de acuerdo con dicha decisión.

Según la argumentación que han dado, no existen indicios claros de que Gaspar Rivera participara de forma directa en los asesinatos de Jesús María González y Juan Miguel Isla. Sí los hay, sin embargo, de que interviniera a posteriori ya que ayudó a Antonio Caba, el presunto asesino, a esconder los cuerpos.

No obstante, una vez que ambos fueron detenidos por el crimen de Juan Miguel Isla, cuyos restos encontraron en un pozo de una finca perteneciente a Caba, Gaspar Rivera decidió colaborar con la justicia. De esta manera pidió declarar, de manera voluntaria, acerca de la desaparición de otro hombre: Jesús María González. Señaló ante el juez dónde podía estar el cuerpo de este segundo empresario, que había sido asesinado y ocultado en circunstancias muy similares a las de Isla.

Gracias a esto el crimen de González pudo resolverse. Tras la confesión de Gaspar y su arrepentimiento y petición de perdón a las familias, el acusado trataba de conseguir un beneficio de la justicia y quedar en libertad hasta la celebración del juicio.

La Fiscalía, en este caso, estaba de acuerdo con la petición de Gaspar y también solicitaba su puesta en libertad. Sin embargo, hoy se ha conocido que la Audiencia Provincial ha desestimado dicha petición y Gaspar continuará entre rejas.

Abel Miranda ha detallado que no existen indicios de que haya riesgo de fuga por su parte, ya que tiene escasos recursos económicos. Además tiene arraigo familiar en el pueblo y una edad avanzada, así como la imposibilidad de destruir pruebas. Por este motivo no entienden la decisión de la Audiencia aunque ha afirmado en Ya es mediodía que la respeta “como no podría ser de otra forma” .

El procedimiento por la desaparición de Jesús María González se encontraba archivado de forma provisional desde hacía dos años. Si no llega a ser por la confesión de Gaspar es posible que el caso no se hubiera resuelto. A pesar de esto la Audiencia Provincial no ve clara cuál pudo ser su participación en el crimen y se mantiene en que permanezca en prisión.