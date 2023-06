Declaran culpable al hombre que dice no recordar que asesinara a su mujer en Gondomar

El pasado lunes, 19 de junio, comenzó el juicio con jurado popular por la muerte de Soledad Rey a manos de su pareja, Valentín Alonso, en diciembre de 2020 en Gondomar (Pontevedra).

Tras tres días de juicio el tribunal del jurado ha declarado culpable a Valentín de haber asesinado a Soledad y haber actuado con alevosía. Se le aplican, además, las agravantes de parentesco y de género. Sin embargo ha descartado que el hombre actuara con ensañamiento a pesar de que lo propinó 21 puñaladas para acabar con su vida.

Los miembros del jurado, por siete votos a nueve, vieron probado que Valentín A.B. mató a su esposa en la vivienda que ambos compartían en esta localidad pontevedresa. Para su veredicto se basaron en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que se personaron en el momento de los hechos, ya que el ahora condenado decía no recordar nada. Allí los agentes apreciaron que dicho domicilio se encontraba cerrado y no había nadie más que pudiera haber dado muerte a la víctima.

También destacaron la declaración del taxista que llevaba al hijo del matrimonio a la casa familiar, a quien el acusado le reconoció por teléfono que había matado a su mujer. Las pruebas de ADN halladas en el cuchillo con el que Soledad recibió hasta 20 puñaladas y otras tantas lesiones también fueron base para fundamentar su veredicto de culpabilidad sobre Valentín. Además, y como consecuencia del rechazo y animadversión que Valentín le tenía a su mujer, el jurado consideró que el ataque no fue inesperado porque llevaba años ensañada con ella.

A pesar de que Valentín le clavó hasta 21 veces un cuchillo a Soledad, el jurado no ha podido considerar probado, por cinco votos en contra frente a cuatro a favor, que las lesiones quisieran causarle un daño innecesario. Por este motivo han descartado que el hombre actuara con ensañamiento

No recuerda nada

Cuando Valentín fue preguntado por la agresión el día de los hechos dijo que no recordaba nada de lo que había pasado. Además negó que hubiera pegado a su mujer en algún momento y se defendió con la falta de denuncias de violencia de género. Nunca había quedado recogido que él la maltratara.

Según Valentín había estado medicándose y suspendiendo la medicación porque no le hacían bien. Los psicólogos que lo estudiaron aseguraron que no había constancia de ello, por lo que es difícil probar si es verdad o no lo que dice. Por todo esto su defensa solicitó durante el juicio la libre absolución. Por su lado, las acusaciones, popular y particular, y la Fiscalía piden 25 años de prisión, mientras que la defensa no se pronunció sobre la solicitud de pena.