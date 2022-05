Un gato negro detiene el recorrido de un tren en Asturias

No, no es que el maquinista fuese supersticioso. Es que cuando un felino se enfada... cuanto menos, causa respeto. Y miedo. Tanto como para que un tren se detenga. Y tanto como para tener que llamar a la Policía y evacuar a sus pasajeros. Esta curiosa anécdota ha sucedido en Asturias, a la altura de Mieres. El tren de Renfe hacía el recorrido de Valladolid a Gijón. Trayecto que no pudo completar en su horario previsto debido a este "contratiempo".

Según ha informado El Comercio, el convoy se detuvo en la antigua estación de Mieres, en una vía secundaria. Hasta allí llegó la Policía Local de Mieres y miembros de la protectora de animales, mientras el maquinista y el interventor buscaban en los vagones y debajo de ellos sin dar con el gato. Por precaución y para no demorar más el recorrido, los 35 pasajeros del tren fueron evacuados y trasladados a un cercanías para seguir su viaje.

Desde Renfe han asegurado que el animal se coló en la cabina de conducción. Y, al parecer, según ha narrado el maquinista, mostraba un aspecto "agresivo". Aunque durante la hora en la que estuvo el tren parado y ferroviarios, policías y personal de la protectora buscándolo no hubo ni rastro de él. "Nada, no lo encontraron; estuvieron buscando bajo el pupitre de mandos del tren y por todos los lados. Parecía que se había esfumado. Pero yo no lo vi salir. El animal pudo subirse en Valladolid e igual llegó hasta Gijón, porque el convoy ya marchó hasta su destino sin los viajeros. Y lo hizo sin billete", señala un testigo con buen humor. El tren recuperó así su servicio.