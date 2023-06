Un hombre de 81 años pide ayuda para encontrar a su hermana que desapareció en 2013

José María tiene 81 años y lleva más de diez años buscando a su hermana, Luz Divina, de entonces 64 años. Esta mujer desapareció hace 10 años en Barcelona después de decirle a su familia que iba a salir de casa para dar un paseo. Salió el 11 de mayo de su vivienda con una chaqueta y un pantalón negros y algo de dinero en efectivo en el bolsillo. No se ha vuelto a saber nada de ella desde entonces.

Luz Divina tenía diagnosticado un trastorno delirante y días antes de los hechos comentó a sus familiares que se sentía observada y amenazada. De hecho, su hermana pequeña advirtió que tendía a asomarse al balcón porque alguien la estaba persiguiendo.

En aquel momento, cuando dejaron de tener noticias suyas, no quisieron darle mucha importancia hasta que empezaron a pasar los días y saltaron las alarmas.

Algunas pistas

Después de ese 11 de mayo se realizaron batidas y se la buscó por toda Barcelona, pero nunca encontraron ninguna pista sobre dónde podía estar.

Unos meses después de que se le perdiera la pista a Ludi, que era como la conocían sus amigos, una monja aseguró que la había visto a las puertas de una iglesia pidiendo comida y trabajo. También dijo que la había reconocido un ciudadano que paseaba por el centro de la ciudad, en una fecha y lugar distinto al que había señalado la monja.

Ahora José María, el hermano mayor de Ludi, hace un llamamiento para que no se deje de buscar a la mujer. En una entrevista ofrecida a El Programa de Ana Rosa, ha reconocido que “esto es algo imposible de olvidar” y que mientras se lo permita la salud seguirá buscándola. “Yo no considero que esté perdida sino desplazada. Para mí no está muerta mientras no haya restos que me lo demuestren”, ha afirmado.

El hombre pide la colaboración ciudadana para que cualquier persona que haya podido ver a su hermana o algo relacionado con el caso informe a la familia o a los cuerpos de seguridad para que así puedan esclarecer que le sucedió a Luz Divina después de que saliera de su casa hace 10 años. La alerta de búsqueda en SOS Desaparecidos sigue activa desde entonces.