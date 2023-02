“Hay más que un homicidio imprudente”, habla el padre del joven atropellado en Santander

Era viernes, 3 de febrero. Un semáforo de la calle Marqués de la Hermida, en Santander se puso en rojo. Dos vehículos esperaban para volver a ponerse en marcha. En cuestión de minutos empezaron un pique que se tradujo en una carrera entre ambos vehículos.

Por el lado contrario de la carretera circulaba Bret, de 19 años, en su motocicleta. Acababa de salir del club de tenis en el que entrenaba. Eran las 22:15 y se dirigía a su casa para cenar. Los conductores de los dos coches que estaban compitiendo habían consumido sustancias estupefacientes.

Aumentaron la velocidad y comenzaron a circular de manera temeraria hasta llegar a la calle en la que se encontraba Bret. En ese momento uno de los coches perdió el control, cruzó la mediana, saltó al carril contrario y embistió con fuerza a Bret, acabando con su vida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios agentes de la Policía pero los implicados negaron los hechos.

En declaraciones de los presuntos autores recogidas por El Programa de Ana Rosa, “no se picaron”. Afirman que no podían ir a más de 70 kilómetros por hora por esa vía. “Al subirme a la mediana intenté frenar pero el coche no respondió”, aseguraba el que tuvo el accidente.

Esta versión era contraria a la de los testigos, que comunicaron a la Policía que todo era fruto de una carrera ilegal. Además, a uno de ellos le habían retirado el carnet de conducir hasta en dos ocasiones por conducción temeraria.

El juez ha decretado para ambos prisión provisional y se les acusa de homicidio imprudente, conducción temeraria y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ahora la familia de Bret quiere que se haga justicia.

El padre de la víctima pide la máxima pena

Eduardo Elorza, padre de Bret, ha sido entrevistado en El Programa de Ana Rosa para explicar en qué punto está el caso y qué es lo que va a pedir él como familiar directo del fallecido. El es abogado de profesión y ha querido llevar la dirección de su caso, no obstante no se va a personar como acusación particular porque, tal y como ha argumentado, le puede afectar emocionalmente hacerlo.

Durante su intervención ha afirmado que “todos los hechos demuestran que hay más que un homicidio imprudente”. De hecho, en su petición de máxima pena para los autores del accidente va a aludir a que ha habido una confluencia de delitos. En este sentido se han unido el homicidio imprudente, la conducción temeraria y la conducción bajo los efectos de las drogas.

“Tengo las ideas muy claras”, ha señalado. “En estos momentos no tengo datos suficientes para saber el tipo penal que voy a defender, necesito más datos para saberlo” ha continuado. Se refiere a recabar información como la velocidad a la que iban los dos coches o qué niveles de drogas y alcohol llevaban ambos implicados porque, como explica, “los dos coches estuvieron envueltos en esta terrible tragedia”.

Ha asegurado que va a hacer “todo lo que pueda hacer pero al final es el juez sentenciador el que decidirá qué condena van a tener estos señores”. En su comunicado, que ha acabado visiblemente emocionado, ha pedido que se haga justicia para este tipo de casos.

En septiembre de 2022 los padres de víctimas de este tipo de accidentes recogieron 650.000 firmas que presentaron ante el Congreso para que el se reconocieran estos actos como homicidios dolosos en lugar de imprudentes. Esto es, un homicidio en el que la persona que lo comete tiene el conocimiento y la voluntad de que con los actos realizados se va a producir o se puede producir el resultado de muerte de una persona.

Por el momento ambos están detenidos y a la espera de que se siga recabando información y reuniendo pruebas de cara al juicio por el que se les acusa de haber acabado con la vida de Bret.