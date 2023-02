Las grabaciones que dan un giro en la investigación del atropello en Torrejón

El lunes, 6 de febrero, el juez encargado del caso llamó a declarar, en calidad de testigos, a los dos sobrinos del autor del atropello que iban junto a él en el coche el día de los hechos.

La declaración, que comenzó a las 10:30 horas solo duró una hora y en ella se limitaron a contar que en el momento del ataque el tío de los testigos les pidió que se agacharan. Después de eso dijeron que no sabían que pasó.

Ninguno de los chicos quiso responder a las preguntas de los abogados de las acusaciones particulares, solo a las de sus letrados.

La versión única que dieron cada uno de los dos testigos no casa, sin embargo, con lo que han contado el resto de invitados a la boda y con lo que los cuerpos de seguridad que se desplazaron hasta el lugar registraron

El abogado de una de las acusaciones particulares mostró su indignación por lo sucedido ante los medios de comunicación, llegando a decir que los dos “habían mentido como bellacos”. Han contado, según dijo el abogado, que su tío empezó a pitar para que todos se apartaran pero que no se quisieron quitar de en medio.

El atropello

Hasta el momento, todas las investigaciones apuntaban a que la persona que cometió el atropello lo había hecho de manera intencionada. A ese supuesto se sumaban las declaraciones de los testigos en el momento de los hechos, ya que aseguraban que el autor aceleró el vehículo y no paró para socorrer a nadie.

Además también apuntaron a que el automóvil estaba aparcado en dirección a los invitados y no como el resto de coches, que se encontraban orientados hacia otro lado. Cuando tuvo lugar el atropello, el coche, que se llevó por delante a 15 personas, quedó destrozado pero estuvo circulando durante una hora mientras huían hasta que la Guardia Civil le dio el alto a la altura de Toledo por las condiciones en las que se encontraba el automóvil.

Los testigos también contaron que El Portugués no estaba invitado al evento y que tuvieron una fuerte discusión en el restaurante que hizo que éste se marchara junto a sus acompañantes. Luego se quedaría esperando, según su versión, en su vehículo hasta que todos salieran del local para embestirlos.

Las grabaciones que desmontarían esa versión

Hay tres pruebas que, al menos, tambalearían esa versión de los hechos. La primera está relacionada con las grabaciones de una cámara de seguridad que había al otro de la calle. En ella se observa cómo el coche del autor sí estaba orientado hacia la salida de la calle y no en sentido contrario, como apuntaron los testigos del enlace.

Además se observa cómo este trata de abandonar el lugar pero un vehículo se pone delante, bloqueándole el paso. Según los testigos querían impedir una tragedia. Según la versión de los sobrinos del autor, solo querían marcharse y ese coche se lo estaba prohibiendo.

Otra prueba proviene de la llamada de un vecino, que en torno a las dos de la madrugada marcó a emergencias para decir que se estaba produciendo una pelea debajo de su casa en la que le pareció escuchar disparos.

Según los investigadores, no se hallaron evidencias balísticas en el lugar, pero esto no necesariamente significa que no se usaran armas de fuego durante la reyerta, ya que algunas no dejan casquillos. Para lo que sí sirve esta llamada es para determinar en qué momento tuvieron lugar los hechos, ya que los testigos dijeron que la pelea se había dado tres horas antes y que luego los estuvieron esperando para atropellarlos.

La llamada demostraría lo contrario, concretamente que la trifulca tuvo lugar inmediatamente antes de que el autor del atropello y sus acompañantes abandonaran la zona.

La última prueba se refiere al hallazgo de una zapatilla de deporte y una gorra que pertenecerían a El Portugués y que demostrarían que la huida fue precipitada y no hubo ningún plan previo para atropellar a nadie.

Asesinato vs. Homicidio

Estas informaciones son importantes a la hora de determinar la condena que se le va a imponer a El Portugués. Actualmente se le imputan 11 delitos de asesinato, cuatro de ellos consumados y los otros siete en grado de tentativa, lo que podría suponer una cadena perpetua revisable.

En caso de demostrar que los hechos se produjeron sin premeditación y que la huida fuese precipitada, las condenas podrían cambiar a homicidio y omisión de socorro, por lo que la pena se reduciría notoriamente.

Actualmente la investigación sigue abierta a la espera de que declaren más personas implicadas en los hechos y esclarecer si hubo o no un plan para acabar con la vida de las personas que asistieron a la boda.