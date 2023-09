Crimen de las gemelas Vázquez: el juicio será el próximo 9 de octubre

El próximo nueve de octubre un jurado popular decidirá en la Audiencia Provincial de Barcelona si las hermanas Dolores y Pilar Vázquez así como la pareja de una de ellas, Isaac Gil, fueron las personas culpables de haber asesinado a Pedro Fernández, quien antes de morir tenía una relación sentimental con Dolores.

"Holi 'cari', he estado hablando con mi hermana por teléfono y está chunga, chunga. Hemos estado hablando… porque ella ya no aguanta más, y es normal… sobre cómo conseguir cloroformo, 'cari', para dormirlo y luego… eso. ¿Sabes? Porque de este viernes no quiere que pase ya. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que, si lo conseguimos para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal. No pasa nada. Ya seguimos hablando luego, que voy a salir a comprar. Hasta luegui". Estas fueron las palabras de Pilar a Isaac a través de un audio de móvil, donde quedaría demostrado que planificaron cómo acabar con Pedro.

La Fiscalía, que reclama para cada uno de los implicados 24 años de cárcel, sostiene que las dos mujeres se coordinaron con Isaac, novio de Pilar, para, supuestamente, acabar con la vida de Pedro. Esto quedaría demostrado, entre otras cosas, a través de varias pruebas entre las que figura un audio en el que hablan de emplear cloroformo, aunque finalmente no lo usaron.

Pedro acabó siendo asesinado en la noche del 10 de julio de 2021 en la casa de Dolores, su pareja sentimental, en Sabadell. Los vecinos de su rellano los grabaron limpiando el suelo de restos de sangre, tras haber cometido el crimen.

Está previsto que el juicio se inicie el lunes 9 de octubre, con la constitución del jurado y, posteriormente, con las alegaciones previas tanto de la Fiscalía como de la acusación particular y las defensas. Al día siguiente lo harán las gemelas e Isaac así como algunos testigos aunque este calendario podría cambiar.

De entrada, está previsto que las sesiones se celebren durante varios días hasta el 17 de octubre. Una de las diligencias clave será el informe pericial sobre el contenido de los terminales de telefonía, así como la declaración de los mossos que participaron en la investigación. El testimonio de los vecinos que grabaron los vídeos también dará pistas al jurado sobre lo ocurrido.

Los hechos

Pedro fue asesinado en Sabadell mientras dormía en el piso de su novia, Dolores. Fue brutalmente golpeado con una herramienta en la cabeza. La fiscalía y la acusación particular consideran que se trató de un crimen planificado paso a paso. Antes de matarlo del todo Pedro pudo escapar hasta el portal del piso en el que vivían pero Isaac lo alcanzó hasta que se desplomó.

Los Mossos fueron alertados por los vecinos que presenciaron los hechos a través de la mirilla de sus puertas. Cuando los agentes llegaron al edificio se encontraron a Isaac fregando el suelo y este mintió asegurando que un vecino se había caído.

Después, siguiendo el rastro de sangre, quisieron entrar en la vivienda de Dolores, pero esta se negó a abrir la puerta. Cuando finalmente los policías lograron entrar, hallaron el cadáver de Pedro enrollado en una manta. Isaac confesó a los agentes los hechos, e inculpó a Dolores, pero no a su pareja, Pilar. Los agentes no tardarían en detenerlos a los tres.