La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, de accidente a posible homicidio: su hijo pasa de testigo a investigado

El caso de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango y el hombre más rico de Cataluña, ha dado un vuelco inesperado. Los Mossos d'Esquadra apuntan a un posible homicidio, según informa El País, mientras que su hijo, Jonathan Andic, ha pasado de testigo a investigado en la causa procesal abierta por el juzgado de instrucción número 5 de Martorrell (Barcelona).

Jonathan fue la única persona que presenció el supuesto accidente que acabó con la vida de su padre. Ambos practicaban senderismo cerca de las cuevas de Salnitre (Collbató) el 14 de diciembre de 2024, cuando Andic sufrío una caída por un precipio de más de 100 metros de altura, que le causó la muerte en el acto. La principal hipótesis había sido la de un accidente fortuito, pero ahora la policía catalana ha apreciado incongruencias en las declaraciones de Jonathan Andic.

Los móviles de padre e hijo, claves para reconstruir el día de los hechos

Isak Andic, de 71 años, había realizado muchas veces el recorrido por Collbató en que perdió la vida en diciembre de 2024. Ese día estuvo acompañado por su hijo, cuando resbaló en un punto del sendero estrecho en que solo se puede pasar de uno en uno y que en aquel momento no tenía valla de protección. Jonathan, que iba por delante, fue el encargado de avisar tanto a los servicios de emergencias como a la mujer del fundador de Mango, la golfista profesional Estefanía Knuth.

Los Mossos d'Esquadra tomaron declaración a Jonathan Andic y Estefanía Knuth y, en enero de este año, el juzgado de Martorrell decreta el archivo provisional del caso, antes del entierro de Isak Andic. Para entonces, la policía catalana habían escuchado ya a Jonathan Andic en dos ocasiones, cuyas contradicciones despiertan algunas sospechas.

En marzo de 2025, se reabre la causa. Los Mossos reciben el informe de la autopsia del cuerpo y examinan el teléfono móvil del fallecido, que se recuperó tras la caída, para intentar reconstruir el itinerario exacto que hicieron padre e hijo el día de los hechos. Entonces Jonathan fue llamado de nuevo a declarar, esta vez bajo el asesoramiento de su abogado.

El hijo de Isak Andic cae en nuevas incongruencias, como que había hecho fotos de la zona de la caída, pese a haberlo negado en un primer momento, o que dejó el coche aparcado en un lugar diferente a donde realmente lo dejaron. Asimismo, aseguró haber llamado a emergencias en primer lugar tras el accidente, pero la investigación apuntan a que antes contactó con la mujer de su padre, Estefanía Knuth.

Ahora, la jueza ha cambiado la condición legal de Jonathan Andic de testigo a investigado para que los Mossos puedan examinar el contenido de su teléfono móvil. Esta decisión se toma tras recibir los informes de los Mossos y conocer que Jonathan cambió de móvil poco después del accidente. La titular del juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones para determinar si la muerte de Isak Andic en Cobatlló fue un accidente o un homicidio.

Los Mossos también tomaron declaración a personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente, así como al personal de Mango y los familiares del fallecido. La mujer de Isak Andic llegó a declarar ante las autoridades que padre e hijo no mantenían una buena relación.

La familia confía en demostrar la inocencia de Jonathan Andic

"La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", han trasnmitido en un comunicado.

Isak Andic fundó Mango en Barcelona en 1984 y la convirtió en una de las firmas textiles más importantes del mundo con presencia en más de un centenar de países. En 2024, la revista Forbes lo ubicaba como la quinta fortuna más grande de España, con un patrimonio estimado en 4.500 millones de euros.