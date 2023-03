Una inquilina mata a su casera, la descuartiza y la arroja al vertedero

La Policía Nacional detuvo el 2 de marzo a una mujer en Madrid acusada de matar a su casera después de que ésta le reclamara unas facturas que no había pagado.

La víctima se llamaba Pilar y tenía 68 años. Vivía sola y era la presidenta de un edificio situado en el distrito madrileño de Carabanchel.

Entre algunas de sus funciones estaba la de hacer que todos los inquilinos del bloque pagaran sus recibos, por eso el lunes, 27 de febrero, después de haber hablado con los administradores del edificio, acudió a casa de su vecina para pedirle que ingresara en el banco el dinero por los recibidos atrasados.

La vecina, de 36 años, era una persona algo peculiar, según el resto de inquilinos del bloque. Cuando Pilar habló con ella ésta accedió a poner al día el pago de sus facturas.

Los hechos

En la mañana de los hechos, la presunta agresora apareció en el portal con una maleta de grandes dimensiones que parecía estar vacía. La conserje del edificio la saludó y le preguntó si se iba de viaje, al ver el equipaje, pero ella le contestó que pretendía mudarse.

Al rato, el sobrino de Pilar, la casera, quiso contactar con su tía y no pudo. Le resultó extraño porque su casa tenía las luces encendidas, su documentación y su teléfono móvil estaban en la vivienda y la televisión estaba puesta, pero no había rastro de Pilar.

La última llamada que había en el móvil de la víctima la había hecho su vecina, que según ha contado, se había acercado hasta su casa para comunicarle que ya había realizado el pago de las facturas.

Por este motivo el chico decidió denunciar la desaparición de su tía en la comisaría de Policía y a través de las redes sociales. Pidió la colaboración ciudadana para dar con el paradero de su familiar y, de forma paralela, los agentes abrieron una investigación para esclarecer lo que le había sucedido a Pilar.

El hallazgo

En solo tres días los investigadores consiguieron dar con el cuerpo calcinado de una mujer en el vertedero de Toledo, a donde llegan residuos de gran parte de Madrid, que parecía corresponderse con el de Pilar. En concreto, los restos humanos se encontraban en la localidad toledana de Las Ventas con Peña Aguilera, situada a 130 kilómetros de la capital.

El cuerpo estaba descuartizado y con aparentes signos de haber sido quemado. Las pistas llevaron a los agentes hasta la vecina de Pilar, que ha sido detenida como presunta autora de su asesinato y que ha confesado los hechos después de interrogarla.

Aunque haya reconocido el crimen, los agentes están aun a la espera de confirmar que los restos encontrados son los de Pilar después de que se le haya hecho la autopsia al cadáver.

El perfil de la agresora

Vecinos de la mujer detenida tras el hallazgo del cadáver de la casera apuntan a una disputa entre ella y la víctima a cuenta del alquiler de la vivienda que ocupaba la primera.

El resto de inquilinos ha reconocido que la agresora era una persona conflictiva que no se relacionaba demasiado con el resto de personas del edificio. La familia de la presunta asesina ha transmitido su indignación ante lo sucedido, aseguran que no reconocen a la persona que ha cometido el crimen y que no sabían nada de ella desde que se había mudado a Madrid, por lo que creen que le tuvo que pasar algo para que actuara así.

El hecho de que la víctima tuviera una llamada de la agresora en su móvil y de que la portera del edificio la hubiera visto con una maleta son elementos clave para determinar el suceso como un caso de asesinato y no un hecho accidental. La inquilina se encuentra actualmente en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.