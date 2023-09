Caso Lucía Vivar: ¿Fue el chupete un señuelo para despistar a la familia de la niña?

Lucía Vivar desapareció en junio de 2017 en Pizarra (Málaga). Tenía tres años y se encontraba, en el momento de su desaparición, junto a sus padres, tíos y primos en un bar situado en el andén de la estación de tren de la localidad.

La única pista que se halló de ella fueron unas imágenes captadas por una de las cámaras de la estación en la que se veía a la niña corriendo junto a las vías, sola. La grabación dura solo 12 segundos. Tras eso la niña queda oculta tras una casetilla y ya no se vuelve a saber más nada de ella.

Su cuerpo lo encontraron a la mañana siguiente, antes de las 07:00 horas, junto a dichas vías pero cuatro kilómetros más adelante y con un golpe en la cabeza. El informe de la Guardia Civil determinaría que la pequeña anduvo sola hasta parar en aquel lugar donde debió quedarse dormida y fue golpeada por el primer tren de la mañana.

A pesar de que los padres denunciaron de inmediato su desaparición, ADIF no ordenó, en ningún momento, que se suspendiera el tráfico de trenes por la zona. Además de esto, los padres de la pequeña siempre consideraron que la versión de la Benemérita era inverosímil.

Por este motivo, seis años después los progenitores de la niña han seguido investigando por su cuenta y ahora, gracias al informe de una perito judicial, se sospecha que pudiera haber alguien implicado en lo que le sucedió a Lucía aquella noche.

La niña no tenía arañazos en los pies

La caseta en la que, en la grabación, se deja de ver a la niña, está a tan solo 100 metros del bar en el que estaba Lucía junto a sus padres. Ella pasó por allí a las 23:34 y solo seis minutos más tarde lo hace su padre, a una velocidad mucho mayor y gritando su nombre, pero no encontró rastro de ella. Junto a la caseta hay unas escaleras que llevan a una carretera. Los padres y ahora también la perito que ha elaborado el informe consideran que la niña podría haber pasado por ahí.

El terreno que rodea a las vías del tren está repleto de piedras de gran tamaño. Puesto que era verano, Lucía llevaba puestas unas sandalias con el pie semi descubierto. De haber andado durante cuatro kilómetros por esas piedras (una hora, aproximadamente), tanto las sandalias como sus pies se habrían arañado, pero la autopsia determinó que estaban intactos, al igual que sus tobillos, que no sufrieron ninguna torcedura.

Por este y otros motivos ahora se cree que alguien pudo llevarse a la pequeña por las escaleras que hay junto a dicha caseta y que, casualmente, son un punto ciego de todas las cámaras de seguridad que hay en la estación.

El chupete

Cuando dejaron de ver a Lucía lo primero que hicieron sus familiares fue buscarla dentro y fuera del bar. Miraron en la cocina, en la barra y en los baños. Luego en las inmediaciones y debajo de los coches, por si se había escondido.

Gritaban su nombre pero no había rastro de ella. Pasaron en varias ocasiones por los puntos que rodean el local y no vieron nada que pudiera indicar que la pequeña había pasado por allí hasta que en una de las esquinas, que ya habían revisado, apareció el chupete de la niña. Desde los inicios muchos familiares de Lucía alertaron de que podía tratarse de un señuelo, ya que esa zona ya la habían revisado y no habían encontrado nada.

Salida directa a la carretera

El kilómetro en el que apareció la pequeña sin vida es uno de los pocos puntos de las vías del tren que tienen una salida directa a la carretera. Lucía murió de un traumatismo cráneo encefálico pero la disposición en la que estaba el cuerpo no parecía indicar que la hubiera golpeado un tren de gran tonelaje, por eso la perito sostiene que alguien pudo haberla depositado allí.

Por este motivo los padres de la pequeña han presentado este nuevo informe ante el juzgado para solicitar que vuelva a investigarse el caso ya que existirían indicios de que se trató de un crimen.