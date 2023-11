El relato de Alma, la joven agredida por un hombre cuando estaba con sus amigas

El pasado sábado, 28 de octubre, Alma salió de fiesta con sus amigas a una discoteca de Borriol, en Castellón. Cuando cerraron el local decidieron coger el autobús en lugar del coche para volver a casa porque habían tomado alcohol. "Faltaba una hora y media para que llegara el bus y fuimos al coche de mi amiga a hacer tiempo", cuenta la joven.

Mientras esperaban junto al vehículo, un chico se acercó a ellas. Al principio en un tono simpático y agradable pero justo después comenzó a incomodar a una de ellas haciendo comentarios sobre el vestido que llevaba. "Le dijo que tenía el escote muy corto", explica la joven.

Ante el comentario, Alma le pidió que se marchara y el joven reaccionó escupiendo a su amiga Marta a la cara. "Le dije vete, pero le volvió a escupir y cuando intenté apartarlo se le cambió la cara y la mirada. Fue entonces cuando me cogió del pelo y me tiró al suelo y comenzó a darme puñetazos, patadas y mordiscos", relata la joven, que ha denunciado los hechos en sus redes sociales para dar visibilidad a las situaciones que a veces viven las mujeres en la calle.

Era tanta la agresividad del joven, que las amigas de Alma apenas pudieron pararlo. "Yo solo pensaba en mantener la consciencia y en defenderme", asegura. Ha contado que le mordió, la cogió del pelo y la zarandeó. Prueba de ello son los numerosos moratones que Alma tiene en su cuerpo.

A los pocos minutos llegó la Policía al lugar, tras ser avisados por las jóvenes. "La Policía nos separó y nos identificó, pero me dijeron que no podían detenerlo porque no lo conocía previamente y no era un caso de violencia de género, que había sido una agresión leve", explica. El hecho de que el agresor no llevara ningún arma consigo calificaba de leva la agresión.

Sin embargo, la joven tuvo que acudir al hospital acompañada con sus amigas para recibir atención médica tras la paliza recibida. "Tenía sangre por todos lados, trozos de pelo arrancados y golpes por todo el cuerpo. Pensé que iba a quedarme inconsciente o morir. En el hospital me hicieron hasta un tac en la cabeza y documentaron todas las heridas para hacer el parte de lesiones", relata. Con el parte de lesiones y el testimonio de sus amigas, Alma decidió interponer una denuncia por la paliza recibida.

Alma ha confesado que lo que más le duele no son los golpes recibidos sino el miedo que ahora tiene y ha reivindicado que quiere ir tranquila a una parada de autobús sin que alguien le haga algo.

Ha relatadotodo lo sucedido en su cuenta de Instagram. "Me lo pensé mucho, pero al final decidí hacerlo público para que la gente no tenga miedo a salir a la calle o ir a una discoteca. No podemos permitir que la violencia se normalice", asegura la joven, que espera que finalmente se haga justicia y su agresor reciba su merecida codena.