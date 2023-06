Nuevos datos sobre el secuestro de Maracena: no hay indicios de que la alcaldesa participara

El auto emitido por el TSJA considera que faltan diligencias como la declaración de las personas vinculadas al secuestro, la cual es necesaria para poder entender los hechos con la mayor claridad posible.

De momento la única persona investigada por el secuestro de Vanessa Romero es Pedro López, quien en el momento de los hechos era la pareja sentimental de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares. Éste permanece en libertad provisional desde entonces y se le atribuye un posible trastorno bipolar.

Desde que el pasado 25 de mayo el juez que llevaba la causa inicialmente levantó el secreto de sumario salieron a la luz informaciones que comprometían no solo a Berta Linares sino también a Noel López, parlamentario andaluz por el PSOE, y al edil Antonio García Leva.

Pedro le contó al juez que todos ellos se habían reunido en un bar del pueblo para planificar el secuestro, con el que pretendía, únicamente, asustar a Vanessa porque tenía información sensible sobre unas cuentas irregulares en el Ayuntamiento.

Los tres supuestos inductores han negado los hechos pero como consecuencia de que Noel López está aforado, se ha tenido que hacer cargo del caso el TSJA, que ha coincidido con la Fiscalía en que se ha de seguir investigando lo que sucedió y que de momento no hay pruebas suficientes contra ellos.

Encuentro con el secuestrador

Cuando se levantó el secreto de sumario también salieron a la luz unas imágenes obtenidas gracias a la grabación de unas cámaras de seguridad en la que se veía a Berta Linares junto al secuestrador, supuestamente, tras ocurrir los hechos.

Ella contó que no había estado con él desde la noche anterior pero al filtrarse estas imágenes aclaró que estaba todo pactado con la Guardia Civil, que le pidió a la alcaldesa que se citara con él para que lo pudieran detener. La Benemérita estaba en todo momento al tanto de este encuentro, motivo por el que ella misma reivindicó que no iba a dimitir por algo en lo que no había participado.

Dimisión de la alcaldesa

Tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y tras haber vuelto a ser la suya la lista más votada, aunque esta vez sin mayoría absoluta, Berta Linares ha decidido finalmente dejar su puesto para promover un pacto entre las formaciones de izquierda y así impedir que gobierne la oposición.

Tras la decisión del TSJA la investigación continuará abierta y, en este sentido, el Juzgado de Granada seguirá tratando de averiguar si algunas de estas personas u otras están implicadas en el secuestro de Vanessa Romero. En caso de que se halle una implicación, en este caso de Noel López, el caso volverá a ser tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Fiscalía pide incluso que se celebre un careo de los futuros investigados con el presunto secuestrador si sostienen versiones contradictorias. El informe señala que “con el resultado de las diligencias interesadas, el Juzgado de Instrucción elevará, en su caso, nueva exposición razonada ante el TSJA”, por si fuera necesario llamar a declarar a Noel López, persona aforada al ser diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía.