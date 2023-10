El testimonio que fue clave para dar con el sospechoso del crimen de Belén

El testimonio de esta testigo ha sido clave para dar con el principal sospechoso de la muerte de Belén ya que fue ella quien vio a Fernando, con una camiseta roja, en las inmediaciones del sitio en el que apareció el cuerpo de la víctima.

De esta forma la testigo, entrevistada por el programa Vamos a Ver, de Telecinco, ha explicado que vio a Fernando, el ahora detenido, por el camino en el que apareció el cuerpo de Belén algo antes de que hallaran el cadáver. “Lo vi como a unos 100 metros y me llamó mucho la atención”, ha detallado, y ha proseguido explicado que ella fue “a la Guardia Civil por si acaso este chico había visto algo, como si hubiera podido ser un posible testigo”.

También ha contado que, al parecer, el sospechoso había bebido pero lo que ha ella le resultó raro fue verlo allí, en ese lugar, a esas horas: “Ahí, a las afueras del pueblo, por la tarde noche…”. También ha comentado que “pudo ser que ella (en alusión a Belén) viera algo que a este chico no le cuadrara”.

Según han avanzado los investigadores no había relación entre el sospechoso y la víctima. Se conocían porque el hombre frecuentaba el bar que regentaba Belén con su pareja en Pelahustán, pero no parece que hubiera ningún vínculo entre ambos por lo que se desconoce el móvil del crimen. Tampoco se descarta que haya más personas implicadas en él especialmente porque la bicicleta de la víctima apareció aparcada en un callejón del pueblo. Por este motivo se baraja la opción de que alguien que no fuera Fernando, el hombre detenido, la depositara allí.

Al hombre no solo lo vio esta testigo cerca del lugar de los hechos sino que fueron varios vecinos los que también lo señalarían ya que, según han contado, salió a la calle esa misma noche, semidesnudo y gritando que todo había sido una apuesta.

El hombre detenido pasó ayer, día 11 de octubre, a disposición judicial después de que se agotaran las 72 horas de plazo que tiene para estar en dependencias policiales, por lo que tendrá que declarar ante el juez. Según han informado el hombre no está colaborando y permanece en actitud de silencio, por el momento.