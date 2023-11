"Me agarró del pelo y me golpeó con una calabaza": la versión de la mujer que denunció a Conde Pumpido

La mujer que presuntamente fue víctima de una agresión sexual grupal en la que participó Cándido Conde-Pumpido ha declarado que en un principio ella mantuvo relaciones con el penalista de forma consentida, desde hace unos meses De hecho, cobraba por ello ya que es trabajadora sexual. Sin embargo la presunta víctima ha explicado en su denuncia que desde el mes de enero, aproximadamente, dejó de recibir dinero por su servicio.

El viernes, 3 de noviembre, a las 10:30 horas la mujer llamó a la Policía denunciando que Conde-Pumpido y unos amigos suyos la han agredido sexualmente y le han robado el pasaporte (la chica es extranjera). Varias patrullas de la Policía Nacional y Municipal de Madrid se trasladaron al lugar en el que se encontraba la denunciante.

Allí la mujer aseguró que se acostaba con Cándido desde hacía meses. “Al principio me pagaba pero desde enero ya no. Las relaciones son consentidas pero no llegamos a tener una relación sentimental”. Sobre el día de los hechos, la presunta víctima explicó a los agentes que cuando llegó al domicilio del abogado él estaba con otros dos amigos consumiendo alcohol y droga.

Los tres le sugirieron tener relaciones sexuales, algo a lo que ella se negó. Sin embargo los hombres comenzaron a desnudarse para agredirla. “Intentaron forzarme pero yo me escapé”. Fue cuando la mujer, siempre según su relato, se escondió en una habitación, luego abrió la puerta y Cándido la “agarró del pelo y la agredió con una calabaza”, argumentó la mujer.

Tras el relato de los hechos los agentes llamaron a la puerta de Conde-Pumpido pero nadie les abrió. Finalmente se acabó entregando más tarde y tras pasar a disposición judicial la jueza lo acabó dejando en libertad sin ninguna medida cautelar.

En la denuncia de la víctima queda perfectamente detallado dónde se produjo dicha agresión, cómo fue y cuándo tuvo lugar. Sin embargo las imágenes de las cámaras de seguridad que el abogado entregó a la jueza no se observa nada de lo que la denunciante relata. Por este motivo la magistrada decidió dejarlo en libertad sin ninguna medida de protección a la supuesta víctima.

Tras este hecho, el pasado viernes 10 de noviembre, Cándido tuvo que ser atendido por los sanitarios que lo trasladaron, con un ataque de ansiedad, a una unidad psiquiátrica en la que continúa ingresado desde entonces.

De momento la Policía no ha encontrado ninguna prueba que refute el relato de la mujer. Mientras tanto el caso se sigue investigando, tal y como especificó la jueza cuando dejó a Conde Pumpido en libertad.