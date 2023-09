Las víctimas de violencia machista que necesiten recoger sus enseres pueden pedir ayuda a la Policía

Tras el ya confirmado asesinato machista que tuvo lugar durante la jornada del miércoles, 30 de agosto, en la localidad valenciana de Alzira, son 40 las mujeres que han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.

Del número total de víctimas, 15 de ellas han sido asesinadas en los meses de julio y agosto, un repunte preocupante respecto a otros años. Esto se explica por diferentes motivos como el mayor tiempo de convivencia entre la víctima y el agresor en periodos vacaciones o el aumento de las altas temperaturas, que genera una mayor incitación a la violencia, además de un componente de género que es estructural.

Asesinato machista de Alzira

En el caso del asesinato de Alzira, cuya víctima pidió a su hijo que la acompañara porque tenía miedo, el agresor era un ex policía jubilado que la engañó para que fuera hasta el domicilio, asegurándole que él no estaría. Una vez dentro, el hombre apareció, encañonó al hijo de su exmujer, lo amenazó y cuando este salió corriendo para pedir ayuda, el ex policía acabó con su madre, propinándole varios disparos. Luego se suicidó.

Tras los hechos la hermana de la víctima ha pedido ante los medios de comunicación que “las chicas que se vean en una cosa de éstas, que nunca piensen que a ellas no les va a pasar nada”.

Según ha explicado, su hermana siempre decía que no le iba a pasar nada y que su expareja no tenía nada que hacerle. “Ninguno se esperaba esto, entonces a la mínima que ellas tengan alguna cosa que vean más fuera de lo normal, que se vayan y que estén con sus padres, con la familia o lo que sea”, ha solicitado. Y ha sentenciado: “Porque mira lo que pasa, por pensar que no le iba a hacer nada”.

La Policía acompaña a las víctimas a sus casas

Además de los recursos existentes para personas víctimas de violencia de género o conocidos de dichas víctimas que necesiten asesoramiento y apoyo, la Policía Nacional ha dado a conocer otro recurso de acompañamiento a dichas mujeres.

De esta forma, para aquellas mujeres que estén en un proceso de separación complicado y que tiene que ir a recoger enseres personales al domicilio de su expareja o, de alguna forma, tiene que encontrarse con él, existe la posibilidad de que los agentes la acompañen.

No tiene por qué existir denuncia previa para que la mujer haga uso de este recurso, ni tiene que ponerla después. Basta con que solicite el acompañamiento si lo cree necesario porque se siente amenazada o tiene miedo.

En estos casos se puede llamar a la comisaría de Policía y el coordinador de servicios cita a algunos agentes para que se pongan de acuerdo con la mujer y establezcan un día y una hora para que vayan juntos a por dichos enseres. De esta forma el riesgo al que se enfrenta esa mujer sería mínimo porque está en todo momento acompañada por la Policía.