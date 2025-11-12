La Guardia Civil ha desmantelado en la operación Ruche, una trama que utilizaba drones de ala fija para cruzar el Estrecho desde Marruecos y soltar fardos de hachís en puntos previamente elegidos de la costa gaditana. La investigación se salda con nueve detenidos y la intervención de 320.000 euros en efectivo, junto a material aeronáutico modificado para vuelos nocturnos y a baja altura, con el objetivo de evitar la detección.

Los agentes explican que los aparatos, de gran envergadura y autonomía superior a la de los drones recreativos, estaban programados para rutas automáticas: despegaban en territorio marroquí, seguían coordenadas GPS y, ya en España, realizaban descargas en vuelo sobre zonas rurales poco transitadas o en fincas de cobertura, donde equipos terrestres recogían la mercancía y la trasladaban de inmediato a vehículos de apoyo.

El dispositivo se ha desarrollado en varios registros en el Campo de Gibraltar y otras localidades, donde se han incautado aeronaves artesanales, alas y fuselajes de repuesto, estaciones de control, antenas de largo alcance, baterías de alta capacidad y herramientas para el mantenimiento rápido de los aparatos. Según la investigación, la red había establecido “corredores aéreos” sobre áreas de monte y marismas para minimizar riesgos, con vuelos de prueba y cambios frecuentes de trayectorias. Los detenidos, presuntamente especializados en pilotar, mantener y recuperar los dispositivos, contaban también con observadores en puntos elevados para confirmar la llegada de cada vuelo y vigías que controlaban accesos por carretera. En los teléfonos y ordenadores intervenidos, los agentes han hallado rutas pregrabadas, software de planificación de misiones y comunicaciones en clave sobre ventanas meteorológicas favorables: noches sin luna, nubosidad baja y rachas de viento manejables.

La Guardia Civil destaca que este modus operandi reduce la exposición en el mar y acorta los tiempos de entrega, a costa de introducir riesgos aeronáuticos y ambientales, y de incrementar la capacidad logística de las organizaciones. La operación continúa abierta: se analizan los dispositivos y el dinero intervenido, y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la fabricación y al soporte técnico de estos narcodrones.