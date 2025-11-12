Tráfico de droga con drones en el Estrecho: desarticulada una red con nueve detenidos que manejaban hasta 18 aeronaves
Golpe sin precedentes al narcotráfico tecnológico
La operación Ruche de la Guardia Civil se salda con la incautación de18 drones de ala fija usados para transportar droga hasta la costa de Tarifa
La Guardia Civil ha desmantelado en la operación Ruche, una trama que utilizaba drones de ala fija para cruzar el Estrecho desde Marruecos y soltar fardos de hachís en puntos previamente elegidos de la costa gaditana. La investigación se salda con nueve detenidos y la intervención de 320.000 euros en efectivo, junto a material aeronáutico modificado para vuelos nocturnos y a baja altura, con el objetivo de evitar la detección.
Los agentes explican que los aparatos, de gran envergadura y autonomía superior a la de los drones recreativos, estaban programados para rutas automáticas: despegaban en territorio marroquí, seguían coordenadas GPS y, ya en España, realizaban descargas en vuelo sobre zonas rurales poco transitadas o en fincas de cobertura, donde equipos terrestres recogían la mercancía y la trasladaban de inmediato a vehículos de apoyo.
El dispositivo se ha desarrollado en varios registros en el Campo de Gibraltar y otras localidades, donde se han incautado aeronaves artesanales, alas y fuselajes de repuesto, estaciones de control, antenas de largo alcance, baterías de alta capacidad y herramientas para el mantenimiento rápido de los aparatos. Según la investigación, la red había establecido “corredores aéreos” sobre áreas de monte y marismas para minimizar riesgos, con vuelos de prueba y cambios frecuentes de trayectorias. Los detenidos, presuntamente especializados en pilotar, mantener y recuperar los dispositivos, contaban también con observadores en puntos elevados para confirmar la llegada de cada vuelo y vigías que controlaban accesos por carretera. En los teléfonos y ordenadores intervenidos, los agentes han hallado rutas pregrabadas, software de planificación de misiones y comunicaciones en clave sobre ventanas meteorológicas favorables: noches sin luna, nubosidad baja y rachas de viento manejables.
La Guardia Civil destaca que este modus operandi reduce la exposición en el mar y acorta los tiempos de entrega, a costa de introducir riesgos aeronáuticos y ambientales, y de incrementar la capacidad logística de las organizaciones. La operación continúa abierta: se analizan los dispositivos y el dinero intervenido, y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la fabricación y al soporte técnico de estos narcodrones.