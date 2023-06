¿Quién es Jordan Perugachi, el violador que se ha fugado de la cárcel de Brians 2?

Según ha informado el digital El Caso, el chico que se ha fugado de la prisión de Brians 2 y que está actualmente en situación de búsqueda y captura es Michael Jordan Perugachi Tituaña, más conocido como Jordan Perugachi. Aunque es de origen ecuatoriano, Jordan también cuenta con la nacionalidad española y es aquí, en Barcelona concretamente, donde cometió el delito por el que se encontraba cumpliendo condena.

En el año 2018 Perugachi agredió sexualmente a una chica, menor de edad (16 años) en un aparcamiento en el distrito de Horta-Guinardó, en Barcelona. Lo hizo junto a otras dos personas y luego la abandonaron, en estado de semi inconsciencia en una furgoneta.

Por este motivo en mayo de 2020 el joven fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 13 años de prisión y a indemnizar a la víctima con 60.000 euros por haber cometido un delito de agresión sexual y otro de homicidio en grado de tentativa.

Los primeros cinco años de condena Perugachi estuvo internado en un centro penitenciario para jóvenes y luego fue trasladado a la cárcel de Brians 2, en Barcelona, donde aun le quedaban ocho años y tres días para salir de prisión.

Permiso penitenciario

Desde el año 2022 Jordan contaba con permisos penitenciarios para abandonar la prisión durante algunos días. Desde este año el joven contó con hasta siete permisos de este tipo. El último se lo concedieron el pasado mes de marzo, después de llevar cuatro meses en su nuevo centro penitenciario. El día 7 de marzo Jordan Perugachi tenía que volver a la cárcel de Brians 2, pero no lo hizo. Desde entonces nadie conoce su paradero.

Desde el centro penitenciario se activó, tal como marca el protocolo, la alerta a los Mossos d'Esquadra, quienes abrieron diligencias con el fin de encontrarlo lo antes posible, algo que aun no ha pasado. El reo no ha contestado a ninguna de las llamadas que se le han hecho. Tras varios meses de investigación sin encontrar rastro del joven, la Policía no descarta que haya podido salir del país y volver al Ecuador, su país de origen.

Lo entrevistaron en TV3

Un mes antes de fugarse, Jordan fue entrevistado por la cadena TV3 en un programa sobre la vida en las cárceles. Durante su intervención el chico dijo que "existe la palabra reinserción, pero aquí no hay”, refiriéndose a la prisión. Además habló de su deseo de “hacer muchas cosas” pero también de que era consciente de que le quedaban muchos años de condena, aún, y que tras ese tiempo “las cosas ya habrían cambiado mucho”.