¿De qué color es tu nombre según la sinestesia?

El mundo está lleno de gente con capacidades curiosas, la sinestesia, por ejemplo, es un rasgo sensorial poco común (se cree que afecta a un 4% de la población) que hace que percibir una sensación por un sentido provoque una reacción en otro al mismo tiempo. Esto permite que haya gente que puede ver colores cuando oye cosas. También hay casos de gente que puede ver colores cuando huele algo o sentir un sabor cuando recibe contacto físico de otra persona, entre otras modalidades de sinestesia.

La sinestesia es algo cotidiano para las personas que conviven con ella, pero al mismo tiempo es un fenómeno especialmente curioso y difícil de imaginar para el resto, que puede llegar a que se pregunten cómo se asociarían los colores a un nombre.

Los colores de tu nombre

Existe una página web que permite conocer qué colores podrían asociarse a un nombre. La página 'What color is your name?' es un proyecto creado por Bernadette Sheridan, diseñadora y artista sinestésica.

Según explica Sheridan sobre el 'What color is your name?' creó el proyecto para poder ser capaz de describir su sinestesia de una forma visual. Para ello la página crea combinaciones de colores basadas en su propio "alfabeto" de colores. Se debe tener en cuenta que cada persona sinestésica podrá tener un "alfabeto" propio, aunque parece que hay rasgos comunes entre personas, y esta página muestra cómo ve los nombres Bernadette Sheridan.

La página además permite no solo ver la paleta de colores, sino también qué color pertenece a cada letra.

Los colores y la personalidad

Según Sheridan, algo curioso que ocurre con su relación entre nombres y colores es que en su experiencia muchas veces el color del nombre y la personalidad de la persona son compatibles el uno con el otro, aunque no se trata de una ciencia exacta.

Sheridan, en un artículo en el que habla sobre el tema en mayor profundidad, explica que el proyecto le ha permitido darse cuenta de algunos patrones de colores le llevan a tener ciertas impresiones en función de cuestiones de percepción como la saturación o lo claros u oscuros que sean y que muchas veces sus impresiones se confirmaban con la personalidad de la persona. Desafortunadamente son detalles que solo ella puede percibir y que no se trasladan a su proyecto, aunque saber con qué colores que una persona sinestésica relaciona con un nombre sigue siendo un interesante conocimiento.