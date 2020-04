Cómo afrontar la salida de los niños con seguridad y qué medidas sigue siendo obligatorio cumplir

Los niños van a poder salir a la calle a partir de este domingo 26 de abril con unas medidas restrictivas concretas: no más de tres niños por cada adulto, siempre en el entorno de un kilómetro máximo desde el lugar de residencia y no más de una hora, alejándose de parques y lugares de aglomeración de personas.

La medida ha suscitado interrogantes por parte de los padres desde el punto de vista de la protección de los menores. El doctor Luis Padilla Hernández, pediatra de Vithas Granada, ofrece una serie de recomendaciones para que estas salidas se hagan con la máxima seguridad:

Después de seis semanas encerrados en casa, los niños están deseando salir a la calle. Pero es fundamental explicarles que no es una situación normal, para que sean conscientes de las limitaciones que existen.

Poder hacer algún ejercicio, tomar el sol, cambiar de ambiente y dejar de lado durante una hora la tecnología que ahora mismo llena sus días, es altamente beneficioso para los niños tanto física como psicológicamente. El sedentarismo es un problema grave, y pese al coronavirus hay que luchar contra este, ya que tiene graves consecuencias a corto, medio y a largo plazo.

Por esta razón el doctor Padilla considera muy positivo el que los niños puedan realizar algún tipo de actividad al aire libre, aunque sea una hora. Es muy importante pasear por zonas amplias, evitar el contacto con otras personas, y mantener siempre la distancia de seguridad.

¿Qué medidas cumplir?

En primer lugar, en cuanto a la indumentaria, usar mascarilla no es obligatorio, pero sí recomendable para los mayores de 4 años. Hay que enseñarlos a que la utilicen correctamente, incluso se recomienda que hagan ensayos en casa, antes del momento de salir.

El Dr. Padilla aconseja que si el niño tiene capacidad de hacerlo de forma autónoma, sin ayuda de los padres, es lo ideal. Es importante hacerles entender que la mascarilla no se la deben tocar, y que antes de ponérsela y quitársela, tienen que lavarse las manos.

Utilizar guantes tampoco es obligatorio, pero de la misma manera también son recomendables. No obstante, si los guantes son un problema, y van a suponer que se toquen más la cara, mejor será evitarlos.

Es recomendable que utilicen ropa cómoda, preferiblemente sin capucha, para que no interfiera con la mascarilla. El vestuario es mejor que sea de algodón, ya que es fácilmente lavable y además, los virus permanecen más tiempo en los materiales sintéticos, por lo que se recomienda evitarlos.

El Dr. Padilla incide en que durante la estancia en el exterior, es muy importante tener cuidado de que los niños no toquen el mobiliario urbano, y más si no llevan guantes. Evitar el contacto especialmente con bancos de la calle, tiradores de las puertas, botones de ascensor, etc.

¿Qué deben hacer al llegar a casa?

Al llegar a casa deberán seguir las mismas indicaciones que se dan para los adultos. Es primordial lavarse las manos en primer lugar para después quitarse la mascarilla. A continuación, seguir el mismo protocolo que los adultos con respecto a la ropa: Quitársela, meterla en una bolsa y llevarla a la lavadora para que se lave entre 60 y 90 grados. Se recomienda utilizar secadora, siempre que sea posible. Los zapatos habrá que dejarlos en la puerta y limpiar las suelas con una solución de agua y lejía.

¿Qué sucede con los bebés?

Los bebés tienen un riesgo muy bajo de contagiarse por ellos mismos, pero sí pueden ser contagiados por los adultos, por lo que es fundamental que las personas a su cargo extremen las medidas de higiene.

Al llegar a casa, antes de sacarlo de su cochecito es fundamental lavarse primero las manos y cambiarse la ropa, o mejor aún siempre que sea posible, que lo haga alguna persona que no haya estado en la calle.

Una última cuestión a tener en cuenta es que los niños no deben ser obligados a salir. Es importante que esta salida la hagan como algo natural entendiendo que es una situación excepcional la que se está viviendo, pero sin trasmitirles miedo.