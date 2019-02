Consejos suicidas para niños ocultos en vídeos de YouTube Kids

Una pediatra norteamericana ha denunciado el hallazgo de mensajes de incitación al suicidio en la versión de Youtube dirigida a menores, conocida como YouTube Kids. La doctora y madre, Free Hes, alertó de estos contenidos a otros padres de familia a través de su blog y consiguió que la plataforma de vídeos los retirara.

La mujer asegura en su mensaje de alerta que llegó a visualizar en al menos dos ocasiones estos vídeos en los que se mostraba a los menores qué tendrían que hacer para autolesionarse.

Estas imágenes estarían ocultas entre los fotogramas del popular videojuego para Nintendo Splatoon, en cuyos intervalos, afirma, un hombre habla frente a lo que parece ser una pantalla verde, en un intento de aparentar que las imágenes forman parte del resto del vídeo animado.

En uno de estos vídeos, y según recogen medios de comunicación estadounidenses, el hombre llega a dirigirse a los menores diciéndoles: "Recuerden, niños, de lado para atención, largo para resultados", al tiempo que gesticula con lo que es un claro signo de cómo realizarse cortes en los brazos. Esta voz concluye su intervención diciendo "¡Termínalo!".

The suicide clip is on #youtubekids as well. @YouTube you need to do better. #YouTubeWakeUp #ProtectOurKids #ParentsDemandAction #thisisnotok pic.twitter.com/YdNqsEcxtD