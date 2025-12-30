El consumo de alcohol es la causa de casi un tercio de los siniestros mortales al volante en España

Entre los días 15 y 21 de diciembre, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevó a cabo una nueva campaña intensiva de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas al volante. Durante esos siete días, los agentes sometieron a pruebas de alcohol y drogas a un total de 191.864 conductores, de los cuales 3.523 resultaron positivos. Esto supone que más de 500 conductores al día fueron detectados conduciendo tras haber consumido alcohol y/o drogas. La gran mayoría de los positivos, el 88,8%, se detectaron en controles preventivos, mientras que el resto se produjeron tras infracciones, siniestros viales o por presentar síntomas evidentes de consumo. Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de estos controles preventivos, fundamentales para identificar conductas de riesgo que ponen en peligro no solo la seguridad del propio conductor, sino también la del resto de usuarios de la vía.

Alcohol

Durante la campaña se realizaron 186.920 pruebas de alcoholemia, con un resultado positivo en 1.900 casos. De ellos, 1.654 fueron detectados en controles preventivos, 93 tras cometer una infracción, 138 por estar implicados en un siniestro vial y 15 por presentar síntomas claros de haber ingerido alcohol. En 229 de los positivos se superó la tasa penal de 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, por lo que se instruyeron diligencias para su traslado a la autoridad judicial. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Otras drogas

En cuanto al consumo de drogas, los agentes realizaron 4.944 pruebas, de las cuales 1.623 arrojaron resultado positivo en los test preliminares. La mayoría de estos positivos, 1.475, se detectaron en controles preventivos; 95 tras una infracción y 53 por estar implicados en un siniestro. Cuatro conductores fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas. Entre las drogas más detectadas destacan el cannabis, con 1.083 casos, la cocaína, con 711, y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides, con 171 casos.

Una medida con alto valor preventivo

Estas campañas no solo permiten detectar infracciones, sino también concienciar a los conductores sobre los riesgos de conducir tras haber consumido alcohol, incluso cuando no se supera el límite legal. Durante la campaña, 3.820 conductores fueron detectados con tasas inferiores a las permitidas, la mayoría de ellos en controles preventivos. Tal y como recuerdan las autoridades de Tráfico, “solo 0 tiene 0 consecuencias”, ya que incluso con tasas bajas de alcohol el riesgo de sufrir un siniestro aumenta. El alcohol continúa siendo el segundo factor más común en los siniestros mortales, presente en el 28% de ellos. La campaña ha contado, una vez más, con la colaboración de policías locales y autonómicas, que han realizado controles tanto en vías urbanas como interurbanas. Los datos de estos cuerpos aún están siendo procesados y se añadirán posteriormente al balance global.

Aunque esta campaña concreta ya ha finalizado, la Guardia Civil continuará realizando controles de alcohol y drogas en cualquier momento y en cualquier carretera, especialmente en los próximos días con motivo de las celebraciones navideñas, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias.