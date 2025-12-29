La DGT retira la homologación de estas cuatro balizas V16 a días de su entrada en vigor: ¿Qué ocurre con los conductores que ya las han adquirido?

A pocos días para su entrada en vigor, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación cuatro modelos de balizas V16 conectadas. La DGT ha publicado en su web oficial un nuevo listado de Marcas y modelos con vigencia finalizada que incluye balizas que originalmente cumplían con los requisitos, pero que los dispositivos fabricados en lotes posteriores presentan problemas de calidad. Desde el 1 de enero, la luz V16 será el único elemento válido para la señalización de vehículos inmovilizados en carretera a causa de un accidente o avería, entonces ¿de qué modelos se trata y qué ocurrirá con aquellos conductores que ya las hubieran adquirido?

A la hora de adquirir una baliza V16 conectadas, los conductores pueden consultar el listado de marcas y modelos certificados en la web de la DGT para evitar fraudes. Organizaciones de consumidores, expertos o la propia Guardia Civil han advertido durante los últimos meses de la necesidad de comprobar este código, al margen de que el embalaje rece "homologado por la DGT". Ahora, puede que algunos conductores se encuentren con que el número de certificado de su baliza no aparece en este listado.

¿Pueden multarme por circular con una baliza V16 no homologada?

En concreto, la DGT ha retirado la homologación a tres balizas fabricadas por la empresa china Ledel Solutions CO. LTD. Se trata del modelo V16IoT, comercializado bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. La cuarta baliza está fabricada por la empresa española Ditraimon S.L. y se comercializa con la marca Call SOS.

Marcas y modelos de balizas V16 con vigencia finalizada. / DGT

La DGT ha aclarado que el certificado que amparaba la fabricación de estas cuatro balizas seguirá siendo válido para su uso por los conductores que las hayan adquirido hasta el final de su vida útil. Su duración será por lo general de 12 años hasta la expiración del plan de conectividad de datos que viene incluida a través de su eSIM.

No obstante, se recomienda a los consumidores que conserven el ticket tramitar la devolución correspondiente, ya que es posible que estas balizas presenten problemas en el envío de la geolocalización o de cobertura por los que no habrían renovado su homologación.

Estos conductores tampoco podrán ser multados por los agentes de Tráfico. Cabe recordar que, una vez superado el periodo de gracia informativo, la Guardia Civil podrá imponer multas de hasta 80 euros por no llevar una luz V16 homologada en el interior del coche. Asimismo, la sanción por no colocar o no conectar la baliza V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, puede ascender a 200 euros.

¿Cómo comprobar que una baliza V16 está homologada?

Las luces V16 homologadas son aquellas que han superado el proceso de certificación y cumplen con lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos. En el embalaje, deben llevar una marca con el nombre del laboratorio de ensayo y una serie numérica. Se trata de códigos alfanuméricos precedidos por las siglas LCOE o IDIADA. La normativa establece los siguientes requisitos para su homologación:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

Enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos

al activarse y tener una autonomía de Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Disponer de pilas o baterías con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

Además de comprobar que las marcas y modelos aparecen en el listado de marcas y modelos certificados de la DGT, se debe desconfiar de los precios demasiado bajos. Los modelos homologados cuestan entre 30 y 45 euros en la actualidad.

¿Cómo funciona la baliza V16?

En caso de accidente o avería, los conductores de turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos no especiales, deberán activar la baliza V16 y colocarla en la parte más alta del vehículo, o bien en la puerta del conductor. A partir de entonces, el dispositivo remitirá su geolocalización a la DGT cada 100 segundos. Esta función permite advertir del peligro al resto de usuarios de la vía mediante los paneles informativos, los navegadores GPS o los ordenadores de a bordo.

En los últimos días, agrupaciones de guardias civiles se han sumado a las críticas a este dispositivo de señalización que viene a sustituir a los triángulos convencionales, debido a su escasa visibilidad en curvas o cambios de rasante. Asimismo, su conectividad puede verse comprometido en caso de que el vehículo se encuentre en túneles o sótanos.