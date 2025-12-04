La DGT lo confirma: Aunque tengas la luz V16, deberás bajar del coche cuando se cumplan estos requisitos

Por norma general, la baliza V16 deberá colocarse en la parte más alta del vehículo y lo más horizontal con respecto del suelo que sea posible.

La luz V16 se convertirá en el único elemento válido para señalizar accidentes o averías en las carreteras españolas desde el 1 de enero de 2026. Los conductores deberán llevar obligatoriamente una baliza luminosa homologada en un lugar accesible desde el interior del vehículo para evitar bajarse como hacíamos hasta ahora para colocar los triángulos. Cabe destacar que uno de los objetivos de esta medida pionera a nivel mundial es evitar los entre 20 y 25 atropellos que se producen cada año por este motivo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene actualizada la lista de marcas y modelos de luces V16 homologados en su web. Todos estos dispositivos emiten una luz intermitente visible al menos a un kilómetro de distancia y disponen una autonomía mínima de 30 minutos en funcionamiento y 18 meses en stand-by. Los conductores deberán comprobar periódicamente el estado de la carga para asegurarse que funcione cuando la necesiten, pero ¿qué dice realmente el Reglamento de Circulación sobre la inmolización de vehículos?

¿Cuándo se utiliza y dónde se coloca la luz V16?

El artículo 130 establece que los vehículos que sufran un accidente o una avería o caiga su carga obstaculizando la calzada:

Reemprendan la marcha de forma inmediata

Si precisan de un servicio de auxilio en carretera, abandonar lo antes posible la circulación y dirigirse a la primera salida por el arcén derecho

Si no fuera posible, detenerse en el arcén derecho de la vía o en el lugar donde cause menor obstáculo a la circulación

En todos estos supuestos, "todo conductor deberá emplear el dispositivo de preseñalización de peligro reglamentario" para advertir dicha circunstancia, además de encender las luces de emergencia y las de posición y de gálibo, según corresponda. La baliza V16 está diseñada para adosarse en la parte más alta del vehículo para y lo más horizontal posible respecto del suelo para asegurar su máxima visibilidad, mediante una base imantada o ventosa. Si por altura no fuera posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo debe ser colocado en la puerta del conductor, aclara la DGT.

Ahora bien, si el vehículo se encuentra inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha el Reglamento General de Circulación insta a los ocupantes del vehículo a abandonar el vehículo, en todo caso, "por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes" y siempre que exista "un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación". Además, en este caso la baliza V16 deberá colocarse en la parte posterior del vehículo.

Al contrario, si las condiciones de circulación no permitieran abandonar el coche con seguridad, los ocupantes deberán permanecer en el habitáculo con el cinturón abrochado.

¿Cómo funciona la V16?

Una de las claves de estos nuevos elementos de preseñalización de peligro recae en la conectividad. Todas las balizas V16 deberán contar con una tarjeta SIM y un plan de datos incluido en el precio con cobertura 4G o 5G durante al menos 12 años, hasta 2038. En el embalaje de los modelos homologados deberá constar una serie numérica precedida por las siglas LCOE o IDIADA, además del nombre del laboratorio de ensayo, lo cual indica que ha superado el proceso de certificación y que cumple con el Reglamento General de Vehículos.

Al encenderse, el dispositivo enviará la geolocalización a la plataforma 3.0 de la DGT cada 100 segundos. Estas coordenadas se facilitarán de forma anónima, ya que las luces V16 no estarán asociadas a ninguna matrícula u otros datos personales. El objetivo es acompañar la visibilización en carretera con el aviso del peligro a los demás usuarios de la vía a través de los paneles informativos, los navegadores GPS o los ordenadores de a bordo. Esta notificación no diferencia si se trata de un accidente o de una avería.

La baliza V16 tampoco notifica automáticamente a Emergencias, por lo que serán los propios ocupantes quienes deban contactar con el 112 o, en su caso, los servicios de auxilio en carretera, cuando sea posible. Asimismo, al depender de la cobertura, cabe reseñar que el envío del geoposicionamiento puede fallar si nos encontramos en un sótano o un túnel.

¿Cuál es la multa por no llevar la luz V16?

Existen dos posibles de sanciones relacionadas con las balizas de preseñalización V16. En primer lugar, no llevar una luz homologada en el coche supondrá una infracción que puede conllevar sanciones de hasta 80 euros.

Asimismo, no colocar o no conectar la luz V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, se castigará con una multa de 200 euros.