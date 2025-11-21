Baliza V16: preguntas y respuestas confirmadas por la DGT

La luz V16 no está vinculada a la matrícula del vehículo ni con los datos personales del conductor.

Dentro de unas semanas, salir del coche para colocar los triángulos de emergencias dejará de ser un gesto habitual en nuestras carreteras. La luz V16 será a partir del 1 de enero de 2026 el único elemento válido en España para señalizar vehículos inmovilizados en la calzada. El propósito de este cambio normativo es reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes, sin embargo, algunos conductores continúan teniendo dudas acerca de la implantación del nuevo sistema.

En primer lugar, no todas las balizas que se comercializan estarán permitidas: deberán estar conectadas con la Dirección General de Tráfico (DGT) y contener una serie de distintivos que avalan su homologación. La DGT actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su página web, ahora bien ¿cómo podemos identificarlas? A continuación, detallamos los requisitos que deben cumplir las nuevas balizas de preseñalización y otras preguntas frecuentes en cuanto a su uso.

No todas las V16 que se anuncian como conectadas son válidas, solo las que hayan superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y cumplan con el Reglamento General de Vehiculos. En la tulipa del dispositivo debe aparecer una marca compuesta por el nombre del laboratorio de ensayos, seguido del número de informe de ensayos. Asimismo, la normativa vigente establece los siguientes requisitos para su homologación:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

Enviar la geolocalización cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos de funcionamiento continuo

al activarse y tener una autonomía de de funcionamiento continuo Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Utilizar pilas alcalinas no recargables o baterías de litio recargables con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

No llevar una luz homologada supondrá una infracción que puede conllevar sanciones de hasta 80 euros.

¿Cómo se usa la luz V16 y dónde se coloca?

Deberán llevar la baliza V16 conectada los turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales.

La luz V16 debe guardarse en la guantera o un lugar accesible desde el interior del vehículo y estar cargada, por lo que se recomienda comprobar periódicamente su funcionamiento. En caso de avería o accidente, tendrás que apretar el botón y colocarla en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado. Si esto no es posible, la baliza dispone de un imán que permite adosarla a la puerta del conductor o cualquier otra parte metálica donde obtenga buena visibilidad y lo más horizontal posible respecto al suelo.

No obstante, según el Reglamento General de Circulación, en caso de accidente o avería, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y salgan por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes. En ese caso, es posible colocar la baliza V16 en la parte posterior del vehículo.

¿Cómo funciona la luz V16 conectada?

La transmisión del geoposicionamiento a la DGT sirve para informar del peligro —sin distinguir si se trata de accidente o avería— a los demás usuarios de la vía a través de los paneles informativos, los dispositivos GPS o los ordenadores de abordo. Este dato solo se reporta cuando se activa la V16, es decir, la DGT no conocerá tu ubicación en todo momento ni la velocidad a la que circulas.

No colocar o no conectar la luz V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, se castigará con una multa de 200 euros.

La baliza tampoco está vinculada con la matrícula ni con los datos personales del ocupante. Darse de alta en la plataforma DGT 3.0 o en las aplicaciones de los fabricantes es un trámite opcional que ofrece al conductor funciones adicionales.

Cuando un usuario activa la V16, no se notifica a los servicios de emergencia. Serán los propios ocupantes quienes, en la medida de lo posible, deberán contactar con el 112 o, en caso de avería, con los servicios de auxilio en carretera.

Sí, la ley contempla excepciones para los vehículos matriculados en otros países en situación de circulación internacional. Del mismo modo, los conductores de vehículos españoles podrán utilizar los triángulos en los países firmantes de convenios de reciprocidad.