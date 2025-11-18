La Guardia Civil confirma que la V16 conectada no avisa a Emergencias: esto es lo que debes hacer si tu coche queda inmovilizado en la carretera

Los modelos homologados deberán llevar una marca del laboratorio de ensayo y una serie numérica de certificación en el embalaje

La obligación de llevar en el coche una baliza V16 conectada es la novedad más destacada en materia de tráfico de cara al año 2026. Desde el 1 de enero, esta señal luminosa será el único medio de preseñalización legal en España para vehículos inmovilizados en la calzada. Antes de la entrada en vigor de la nueva norma, la Guardia Civil ha resuelto algunas de las dudas más frecuentes entre los conductores.

Las luces V16 se comercializan en España desde 2023, pero solo aquellas con función de conectividad serán válidas. "Esta baliza, además de emitir una señal de alta visibilidad, envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0 y esta, a su vez, la emita por otros canales como paneles informativos y dispositivos GPS", relata una agente a través de las redes sociales de la Benemérita. Así, estas balizas luminosas servirán para informar de un peligro al resto de usuarios de la vía pero, ¿avisa la V16 a Emergencias en caso de accidente?

Si tienes una avería o accidente, tendrás que bajar la ventanilla y colocar la señal luminosa "en la parte más alta del coche" o, si la altura no lo permite, en la zona más visible. La baliza dispone de un imán que permite adosarla a cualquier superficie metálica. La Guardia Civil insta asimismo a guardar la luz V16 en la guantera o cualquier otro lugar accesible sin la necesidad de salir del vehículo. Cabe recordar que estas balizas sustituirán a los triángulos convencionales con el fin de reducir el riesgo de atropello.

Ahora bien, además de colocar la señal luminosa, en caso de peligro los conductores deberán llamar al 062 o al 112. "La baliza V16 no contactan con los servicios de emergencia", confirma la Guardia Civil.

¿Qué vehículos están obligados a llevar la luz V16?

Segun la normativa de la DGT, están obligados a portar la baliza V16 los turismos, vehículos mixtos adaptables, automóviles destinados al transporte de mercancías y los autobuses. No llevar una luz homologada supondrá una infracción que puede conllevar sanciones de hasta 80 euros. "En las motocicletas, su uso no es obligatorio, pero sí recomendable", aclara Tráfico.

Asimismo, no colocar o no conectar la luz V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, se castigará con una multa de 200 euros.

¿Cómo saber si una luz V16 está homologada?

La Guardia Civil explica que serán válidas las luces V16 que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos. Para saber esto, basta con revisar el embalaje: "Deberá llevar una marca con el nombre del laboratorio de ensayo y una serie numérica", añaden.

No obstante lo anterior, la DGT actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su página web. La normativa vigente establece los siguientes requisitos para su homologación:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

Enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos

al activarse y tener una autonomía de Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Disponer de pilas o baterías con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

"Asegúrate que siempre está cargada y comprueba periódicamente su funcionabilidad", recomiendan los agentes de Tráfico, para garantizar su buen uso y evitar multas.

¿Seguirán siendo válidos los triángulos y V16 no conectadas?

Utilizar los triángulos o una baliza V16 no conectada para señalizar un peligro será motivo de sanción en España. Sin embargo, la ley contempla excepciones para "los vehículos matriculados en otros países en situación de circulación internacional". Del mismo modo, los conductores de vehículos españoles podrán utilizar los triángulos en los países firmantes de convenios de reciprocidad.