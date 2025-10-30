Cuidado con deshacerte del triángulo, aunque llegue la señal V16 te puede costar una multa en estos países

En los países firmantes de convenios de reciprocidad con España en materia de tráfico se podrá seguir utilizando los triángulos de emergencia.

La normativa de tráfico incorpora una importante novedad desde el 1 de enero de 2026: llevar en el coche las luces V16 será obligatorio para todos los conductores españoles. Estas balizas sustituirán a los clásicos triángulos de preseñalización de peligro con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y compartir la ubicación del vehículo en tiempo real con la Dirección General de Tráfico (DGT). Pero ¿deben los conductores españoles conservan los triángulos cuando circulen por el extranjero?

Se da la particularidad de que España será el primer país en implantar la obligatoridad de las luces V16. Bajo esta premisa, la DGT ha publicado una instrucción con el fin de aclarar los usos de estas balizas luminosas conectadas en casos de circulación internacional.

¿Es obligatoria la luz V16 para los vehículos matriculados en el extranjero?

Las Convenciones sobre circulación vial actualmente vigentes contemplan una serie de normas uniformes para favorecer el desarrollo y la seguridad en la circulación internacional. Así, la Convención de Viena de 1968 establece que los países podrán exigir a los conductores de vehículos matriculados en el extranjero llevar a bordo alguno de estos dispositivos de señalización para situaciones de inmovilización de vehículos:

Una placa en forma de triángulo equilátero

Cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo

Por tanto, los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán portar, o utilizar en caso de que sea necesario, los triángulos de preseñalización de peligro. Opcionalmente podrán utilizar también la baliza luminosa V16.

¿En qué países siguen siendo válidos los triángulos?

Todos los vehículos matriculados en España que circulen por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, podrán utilizar legalmente la baliza V16. No obstante, la conectividad con la red 3.0 de la DGT no funciona en el extranjero, por lo que su uso será únicamente visual.

Los conductores españoles no están, sin embargo, obligados a utilizar las luces V16 en el extranjero, ya que podrán elegir los triángulos u otro dispositivo de preseñalización análogo reconocido por la legislación del país en que se encuentre de paso. Esta reciprocidad se aplica en los países firmantes del Convenio sobre la Circulación por carretera de 1949 o del Convenio sobre la Circulación Vial de 1968:

Albania

Andorra

Algeria

Armenia

Argentina

Azerbaiyán

Australia

Austria

Bahamas

Bahréin

Bangladesh

Barbados

Bélgica

Benín

Bielorrusia

Bosnia Herzegovina

Botsuana

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Burkina Faso

Cabo Verde

Camboya

Canadá

República Centroafricana

Chile

Congo

Costa de Marfil

Costa Rica

Croacia

Cuba

Chipre

Chequia

República Democrática del Congo

Dinamarca

República Dominicana

Ecuador

Egipto

El Salvador

Estonia

Etiopía

Fiyi

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Ghana

Grecia

Guatemala

Guyana

Haití

Ciudad del Vaticano

Honduras

Hungría

Indonesia

Irán

Irak

Islandia

India

Irlanda

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Jordania

Kazakistán

Kenia

Kirguistán

Kuwáit

Laos

Letonia

Líbano

Liberia

Lesoto

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Madagascar

Malaui

Malasia

Maldivas

Malí

Malta

México

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Myanmar

Namibia

Países Bajos

Nueva Zelanda

Níger

Nigeria

Macedonia del Norte

Noruega

Omán

Pakistán

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Filipinas

Polonia

Portugal

Corea del Sur

Moldavia

Rumanía

Rusia

Ruanda

San Marino

Seychelles

Arabia Saudí

Senegal

Serbia

Eslovaquia

Eslovenia

Sierra Leona

Singapur

Sudáfrica

Palestina

Sri Lanka

Suecia

Suiza

Siria

Tayikistán

Tailandia

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turkmenistán

Turquía

Ucrania

Uganda

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

Estados Unidos

Uruguay

Uzbekistán

Venezuela

Vietnam

Zimbabue

Cabe apuntar que algunos de estos países formularon sus propias declaraciones y reservas en el momento de ratificar el convenio, por lo que antes de viajar al extranjero, conviene informarse sobre la normativa específica del país de destino con el fin de evitar sanciones o malosentendidos y, en caso de duda, portar los triángulos de emergencia.