Un experto aclara todo lo que debes tener en cuenta antes de comprar la luz V16: "No está homologada por que aparezca el logo de la DGT en la caja"

A apenas un mes para que entre en vigor la obligación de llevar una luz v16 conectada para todos los turismos, muchos conductores aún no tienen la suya. Desde el 1 de enero de 2026, estas balizas luminosas sustituirán a los triángulos de emergencia y se convertirán en el único elemento de preseñalización de peligro en carretera válido en España. Hacerse con una luz v16 homologada se ha convertido en un objetivo clave para muchos consumidores, de lo contrario, podrían enfrentarse a una multa de 80 euros a partir del próximo año.

Cabe recordar que las luces V16 se comercializan en España desde 2023, aunque solo se podrán portar y utilizar aquellas con conexión a la plataforma 3.0 de la DGT. En el contexto actual, conviven en el mercado balizas no conectadas y modelos vinculados con webs o aplicaciones externas, al margen de lo que establece la normativa. En este sentido, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una luz v16?

"Hay luces V16 que piden ingresar códigos en aplicaciones externas"

"Cuidado con las balizas que estáis comprando, porque ahora todo el mundo vende balizas y no os dicen la letra pequeña", advierte Juan Antonio, responsable de la distribuidora de herramientas y accesorios para vehículos Biker & Car Detailing. Entre los colectivos más vulnerables, destacan las personas mayores o aquellas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías: "Para usar algunas balizas se pide ingresar un número de serie o una dirección de email en webs o aplicaciones externas, lo que es un engorro".

En efecto, algunos fabricantes ofrecen al usuario funciones adicionales mediante la vinculación de la baliza V16 con aplicaciones para la notificación de emergencias en carretera. Sin embargo, la DGT no requerirá ni la matrícula ni ningún dato personal a los conductores: simplemente, al activarse, se envía la geolocalización del vehículo inmovilizado para avisar a los demás usuarios de la vía a través de los paneles informativos, los navegadores GPS o los ordenadores de abordo, todo ello de forma anónima.

"Muchos modelos utilizan números de certificación de otras marcas"

Desde Biker & Car Detailing recomiendan la luz V16 de la marca Datacol por su fácil usabilidad: "Es sacarla, apretar el botón y se conecta sola". Para asegurarnos de que se trata de una baliza homologada, no basta con que aparezca el logotipo de la DGT en la caja, si no que deberá constar el nombre del laboratorio de ensayo y una serie numérica —"muchos incluso utilizan números que no son de la marca", señalan—, la cual indica que la baliza ha superado el proceso de certificación y cumple con el Reglamento General de Vehículos.

Antes de comprar la luz V16, puedes certificar que está homologada en el buscador de las marcas y modelos certificados de la DGT. En este caso, el número de certificado es IDIADA PC25050071, aunque hay otros modelos cuyo código empieza por LCOE. Su precio es de unos 45 euros.

"No por ahorraros 10 o 15 euros compréis algo que os dure dos días"

La baliza V16 de Datacol funciona en base a dos clics: con el primero, puedes comprobar si las pilas (ya incluidas) están cargadas gracias a un indicador luminoso y, con el segundo, se encienden sus nueve LEDs y se activa la geolocalización. Para apagarla, basta con otro clic. Dispone asimismo de una base imantada que permite adosarla a cualquier parte metálica sin necesidad de bajarse del coche.

"Nos dice que es un extra la cobertura gratuita hasta 2038, pero es una obligación que tienen todas las balizas certificadas", subraya Juan Antonio. Estos son los requisitos que exige la normativa:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante Enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos

al activarse y tener una autonomía de Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Disponer de pilas o baterías con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

"Aseguraos de que lo que compráis es de calidad, no por ahorraros 10 o 15 euros os llevéis algo que os vaya a durar dos días o que incluso no lleguen a arrancar". Los precios de las balizas V16 conectadas oscilan entre los 35 y 55 euros.