Las mejores luces V16 homologadas: con más autonomía de la reglamentaria, indicador del estado de la batería o cable USB para alimentación dual

Llevar una luz V16 conectada con la DGT en los turismos será obligatorio desde el 1 de enero de 2026 en España. Este elemento sustituirá a los triángulos convencionales para señalizar los vehículos inmovilizados en la calzada por averías o accidentes. Miles de conductores apuran las últimas semanas para hacerse con su baliza luminosa, sin embargo, no todas serán válidas: circular con una V16 no homologada puede costarnos una multa de hasta 80 euros. En este sentido, ¿qué requisitos deben cumplir?

La Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su página web. Ahora bien, desde el canal de reseñas La Isla del Gadget han comparado algunos modelos en base a sus funciones de visibilidad, geolocalización, autonomía y facilidad de uso. A continuación, te detallamos las características de cada una.

SOOS V16: "La luz es muy potente"

SOOS V16. / Amazon

Número de certificado: IDIADA PC23110238

Precio: 45,99€

Esta baliza dispone de todo lo necesario para cumplir con la nueva normativa. Incluye una tarjeta eSIM integrada con conexión de datos pagados hasta 2038 —la normativa exige una conectividad de al menos 12 años para todos los modelos—. Esta marca destaca por su diseño robusto y facilidad de uso: "Tras varias pruebas me dio mucha seguridad, se activa de inmediato y la luz es muy potente".

La SOOS V16 es visible a más de un kilómetro y funciona mediante pilas, que vienen incluidas. En contraste, el envío del geoposicionamiento a la DGT puede verse comprometido si se activa en sótanos o túneles.

ISSE Safety Light: "Destaca por su base magnética de alta fijación"

ISSE Safety Light. / Amazon

Número de certificado: IDIADA PC25060034

Precio: 39,45€

La baliza Safety Light cumple asimismo con los estándares: emite una luz LED ámbar visible hasta 1 kilómetro de distancia y a 360º. "Destaca por su base magnética de alta fijación e incluye una funda para guardarla", se reseña. Además, su carcasa es resistente al polvo, las salpicaduras y las temperaturas extremas. Funciona mediante pilas y, aunque no es imprescindible vincularla, es compatible con algunas apps de asistencia como Incidence.

PMK Grupo: "el indicador del estado de la batería evitar sorpresas"

Baliza V16 PMK Grupo. / Amazon

Número de certificado: IDIADA PC25010094

Precio: 42,90€

Este modelo de PMK Grupo dispone de base imantada potente para fijar en chapa metálica o cristal, "ideal para una colocación rápida". Funciona con tres pilas alcalinas, ya incluidas, incluye un indicador que muestra el estado de la conexión y de la batería y goza de una autonomía en funcionamiento de hasta cuatro horas, cuando la reglamentaria es de 30 minutos —de 18 meses en standby—.

"El destello de luz impresiona por su potencia y la linterna de regalo es un detalle práctico", recomienda el autor tras probarla. El indicador del estado de la batería es un elemento "útil para evitar sorpresas", si bien siempre es recomendable llevar pilas de repuesto para viajes largos.

ELTV16 Eurolight: fácil y rápida de colocar

ELTV16 Eurolight. / Amazon

Número de certificación: IDIADA PC25060037

Precio: 38,90€

Otro modelo homologado es la ELTV16 Eurolight, con un diseño compacto que permite almacenarla en la guantera y activarla con seguridad en segundos gracias a su base imantada que permite su fijación en superficies magnéticas. Incluye una bolsa de almacenamiento. "Me resultó muy rápida y cómoda de colocar y la luz es contundente, si bien el envío de la geolocalización se somete a una buena conexión GPS o GSM", concluyen desde La Isla del Gadget.

Flash Mate LifeProject3003: incluye cable de alimentación USB

Baliza V16 Flash Mate LifeProject3003. / Amazon

Número de certificado: IDIADA PC23100037

Precio: 56,90€

Además de cumplir con los estándares de visibilidad, conectividad y autonomía reglamentarios, esta baliza "incluye un cable USB para mantenerla alimentada desde el vehículo y no depender solamente de pilas". Incluye asimismo una funda protectora. Su base magnética, así como una ventosa adicional, permite colocarla rápido sobre chapa o cristal. "La luz es potente y el emparejado con la plataforma fue sencillo", puntualiza el vídeo.

help flash IoT: autonomía en funcionamiento por encima de la reglamentaria

help flash IoT. / Amazon

Número de certificación: LCOE 2024070742G1

Precio: 54,49€

El funcionamiento de esta luz V16 depende de la cobertura NB-IoT de la zona y puede vincularse con la app de emergencias y asistencia en carretera Incidence. Dispone de una autonomía en funcionamiento de 2 horas y 30 minutos e incluye una funda protectora de neopreno.