Coronavirus: Los pediatras estudian la relación entre la Covid-19 y el 'shock pediátrico'

Además, explica que, por el momento, no se ha establecido si estos casos son una coincidencia en el tiempo con la pandemia o tienen algún tipo de relación causal , e insisten en que la práctica clínica ha puesto de manifiesto que en la gran mayoría de las ocasiones la Covid-19 cursa de forma leve en niños.

Sanidad no cree que haya "información suficiente" que vincule la infección por coronavirus en niños y el shock pediátrico. Así lo ha señalado este martes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que ha detallado que se trata de un síndrome que se está viendo en algunos niños, algunos de los cuales parecen estar infectados previamente por coronavirus y otros no.

"No hay información suficiente ahora mismo", ha afirmado Simón, que ha explicado que un equipo revisa todas las publicaciones de interés en relación con el coronavirus. "Es complicado hacer esa asociación y sería necesario hacer un buen estudio", ha dicho Simón, que, no obstante, ha admitido que, "si los pediatras lo han detectado y están preocupados, obviamente hay una posibilidad de que haya algo detrás, pero ahora mismo no podemos cerciorarnos".