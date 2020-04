Coronavirus en el mundo: Alemania amplía la duración de las medidas contra la propagación, récord de muertos en Reino Unido en un día

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció la prórroga de las medidas vigentes en el país para combatir la propagación del coronavirus hasta después de la Semana Santa.

"Hemos acordado con los primeros ministros de los Länder mantener las medidas hasta ahora vigentes", dijo Merkel después de una conferencia telefónica con los presidentes de los estados federados alemanes. La canciller dijo entender que la actual es "una situación difícil para todos" y dio las gracias a los ciudadanos por respetar las medidas en vigor.

Merkel informó de que es "muy temprano para pensar en un relajamiento de las medidas", y confirmó que se reevaluará la situación después del 19 de abril, día en el que oficialmente acaban las vacaciones escolares. Además, se pide a los ciudadanos que renuncien "en general a los viajes privados y visitas a allegados" con motivo de la Pascua, lo que se prescribe tanto para desplazamientos locales como interregionales.

En todos los estados federados permanecen abiertos comercios de alimentación, farmacias o establecimientos de artículos de primera necesidad, además de gasolineras y bancos. Se permite salir a hacer la compra, pasear al perro o andar, incluso hacer deporte al aire libre, pero solo individualmente.

El número de infectados con coronavirus registrados en Alemania ha ascendido en las últimas 24 horas en 5.453 personas, hasta los 67.366. El Instituto Robert Koch, centro nacional competente en la materia, indicó que el número de muertos ascendió en 149 personas, hasta alcanzar los 732.

El Reino Unido registra un récord de 563 muertos en un día

El Reino Unido ha registrado 563 muertos en un solo día por Covid-19, el máximo número hasta ahora, hasta alcanzar un total de 2.352 fallecidos por la enfermedad, según los datos publicados por el ministerio de Sanidad británico. Los infectados por el coronavirus ascienden a 29.474, con 4.324 casos detectados en las últimas 24 horas, mientras aumenta la presión sobre el Gobierno para incrementar el número de test diarios.

En el Reino Unido se han realizado 152.979 pruebas desde el inicio de la crisis sanitaria y esta semana se ha llegado a cerca de 8.000 diarias, aunque el Ejecutivo indicó la semana pasada que estaba listo para llevar a cabo 10.000 al día. Un portavoz de Boris Johnson afirmó que se ha hecho la prueba a unos 2.000 sanitarios del sistema público, mientras que se calcula que hay en torno a medio millón de ellos trabajando en primera línea en los hospitales británicos.

El Gobierno ha decretado el cierre de los establecimientos no esenciales en todo el país, aunque continúan funcionado la industria y la construcción, entre otros sectores. La población tiene orden de quedarse en casa si no es para ir a trabajar, en caso de no poder hacerlo de forma remota, salir a comprar, o bien hacer deporte una vez al día.

Las muertes en el planeta son ya más de 40.000

Los casos globales registrados de Covid-19 ascendieron este martes a 823.626, tras diagnosticarse 68.678 nuevas infecciones, un nuevo récord diario, mientras que los fallecidos son 40.598, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La organización registró 4.027 nuevas muertes, también un nuevo récord diario, mientras que los países y territorios afectados son 205, ya prácticamente la totalidad del planeta con excepciones en algunas islas del Pacífico y estados en guerra sin datos oficiales.

Estados Unidos es el país donde la pandemia avanza con mayor rapidez. China se mantiene con 81.000 casos y números muy estables desde hace dos semanas, aunque el país ha comenzado a realizar tests a personas asintomáticas, por lo que la situación podría cambiar. La cifra de pacientes dados de alta se aproxima al 25 por ciento del total, unas 185.000 personas según las cifras de los distintos ministerios de salud nacionales.

Italia alargará el confinamiento

Italia ultima una prórroga del confinamiento de su población hasta el 13 de abril para contener la pandemia, mientras espera una reducción de contagios tras registrar 2.937 nuevos positivos en el último día.

Los muertos suman ya 13.155, una subida de 727 respecto al martes pero menor a las notificadas en las últimas jornadas. El número de contagios nuevos subió, sin embargo, en 2.937, después de dos días en los que este aumento estuvo en torno a los dos mil, y en la actualidad los positivos son 80.572, de los que 28.403 están hospitalizados y 4.035 en cuidados intensivos.

La región de Lombardía, la más afectada, cuenta con 44.773 personas contagiadas, 1.565 más que el martes, pero también se han realizado el doble de pruebas. En el último día, en la región murieron 394 personas, lo que aumenta el total de víctimas mortales a las 7.593. La "buena noticia" es que "todos" los hospitales de esta región ahora han constatado una "reducción en la presión" tanto en Urgencias como en UCI.

El confinamiento de los italianos no se acabará el 3 de abril estipulado inicialmente sino que se prorrogará hasta el 13, confirmó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. "La decisión del Gobierno será extender hasta el 13 de abril todas las medidas para limitar las actividades y el movimiento de personas", explicó Speranza.

El objetivo, insistió, es no caer ahora en el "fácil optimismo": "No debemos confundir las primeras señales positivas con un fin de la alarma", avisó. Además, el ministro dejó claro que la vuelta a la normalidad será lenta y paulatina porque, apostilló, "la batalla aún es larga".

Países Bajos: 13.600 contagios y "confinamiento inteligente" hasta 28 de abril

Con más de 100 muertos diarios por el coronavirus y 1.900 camas de UCI para todo el país, el Gobierno holandés ha optado por mantener su versión de "confinamiento inteligente" hasta el 28 de abril, asegurando tener controlada la situación, a pesar del aumento de la cifra de contagios a más de 13.600 personas.

Lo que el primer ministro holandés Mark Rutte denomina "confinamiento inteligente" supone el cierre de los lugares de reunión, desde restaurantes, gimnasios, lugares de ocio y prostíbulos, hasta las escuelas, pero no incluye decretar el aislamiento de la población. Los parques infantiles también se mantienen abiertos porque el Gobierno considera que "difícil" mantener a los más pequeños encerrados en casa todo el día.

Hasta ahora 13.614 personas han dado positivo y 1.173 han fallecido. Al menos 1.019 contagios y 134 muertes se han registrado solo en las últimas 24 horas.

Las escuelas no volverán a reabrir hasta mínimo el 3 de mayo, porque el día 28 de abril no es lectivo. Los grandes eventos, conferencias y partidos de fútbol se retomarán, como mínimo, el 1 de junio. Si la situación empieza a controlarse a finales de abril, no se podrá volver de inmediato a la normalidad, sino que se hará de forma gradual durante las semanas posteriores.

Ante la preocupación por reforzar las medidas de confinamiento, no consideran necesario imponer mayores restricciones a la población. Las mayores alertas están llegando desde los hospitales, donde se exige aumentar la capacidad de los cuidados intensivos.

Turquía: más de 15.000 contagios y 277 muertos

Turquía superó este miércoles los 15.600 contagios confirmados (unos 600 sanitarios), unos 2.000 más que hace 24 horas, mientras que el número de fallecidos subió a 277 personas, 63 más que el martes. Las autoridades sanitarias turcas está realizando unos 10.000 test por día, con 106.000 hasta el momento. Por ahora, las UCI del país están al 63% de sus capacidades.

Turquía es uno de los países que más tarde reaccionó a la pandemia, con restricciones de movilidad ciudadana y el cierre de negocios y locales de ocio, en un intento de reducir los contagios.

Brasil: Bolsonaro vuelve a criticar el confinamiento

Casi todas las mañanas Jair Bolsonaro se encuentra a las puertas de su residencia con un grupo de seguidores, pero este miércoles, después de parecer bajar el tono ante la Covid-19, que antes tildaba de "gripecita", no compareció y recurrió a las redes para criticar el confinamiento.

Se dirigió la noche del martes al país en cadena de radio y televisión y apostó por un discurso más tranquilo, en el que pidió un "pacto nacional" por la preservación de la vida "pero también de los empleos" frente a lo que calificó como el "mayor desafío de esta generación".

Pero este mismo miércoles el presidente volvió a cargar contra las cuarentenas impuestas por algunos gobernadores y sugirió una amenaza de desabastecimiento que el propio Ministerio de Agricultura niega y que justificaba con un vídeo falso. Twitter, Facebook e Instagram ya han tenido que borrarle vídeos al considerar que suponían una fuente de desinformación.