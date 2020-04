El coronavirus puede permanecer activo hasta una semana en una mascarilla

Las mascarillas son las protagonistas en los transportes públicos este lunes de regreso al trabajo. El Gobierno está repartiendo miles de unidades para evitar posibles contagios de camino al tajo, no obstante, los modelos distribuidos carecen de filtro y la mayoría no son reutilizables ni se pueden compartir. Hacerlo supondría un riesgo para sus usuarios puesto que, tal y como indica un estudio de la revista científica The Lancet, el SARS-COV-2 puede perdurar activo en una mascarilla que haya estado en contacto con el virus hasta siete días. La misma investigación concluye también que las altas temperaturas contribuyen a destruirlo.

Los científicos, tras incubar el virus durante dos semanas, lo depositaron en superficies de cartón, papel, vidrio, madera o acero inoxidable, a temperatura ambiente (22ºC) y con un nivel de humedad del 65%. Como resultado, a las tres horas comprobaron que no quedaba rastro del virus en el papel y, a los dos días, que en aún aguantaba en madera o tela. No obstante, resistió hasta cuatro jornadas en dinero y cristal y hasta siete en plástico o acero inoxidable.

Lo que más sorprendió a los autores del experimento es que "aún pudo detectarse presencia infecciosa del virus en la capa exterior de mascarillas quirúrgicas. No obstante, no pudieron comprobar la facilidad de contagio del virus durante contactos esporádicos, sí que eran mucho más duradero en superficies lisas y "muy estable en entornos favorables". Pero los expertos confirman que puede eliminarse con desinfectantes que se encuentran habitualmente en las casa, como la lejía.

La temperatura ha sido un factor destacado por los investigadores, desde que la presencia del virus comenzó a manifestarse en los distintos países afectados. Este estudio ratifica la creencia de que es altamente sensible al calor. Así, sólo se necesitarían cinco minutos de exposición a una temperatura de 70ºC grados o más para acabar con él. Sin embargo, se muestra muy estable a ambientes a 4ºC. Esto puede explicar que, en los últimos días, las autoridades estén recomendado lavar la ropa a más de 60ºC. En el caso de las mascarillas, deberían desinfectarse con agua y jabón o aplicándoles algún gel hidroalcohólico y frotando para desprender cualquier germen, incluido el coronavirus.