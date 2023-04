El coste de la soledad no deseada: 14.000 millones en medicinas, bajas...

La soledad no deseada genera un coste anual que supera los 14.000 millones de euros en España -el 1,17 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 2021-, una cantidad que es la suma de los gastos sanitarios o las bajas laborales que se generan por no atender estas situaciones con políticas preventivas.

La cifra de ese coste se recoge en una investigación del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) que se presenta este lunes y que evalúa gastos como consultas médicas, consumo de fármacos, pérdidas de productividad, reducción de la calidad de vida y muertes prematuras asociadas a la soledad no deseada.

El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de académicos especializados en la medición de costes sociales de las universidades de A Coruña y Vigo a partir de una encuesta en la que han participado más de 4.000 personas, y ha contado con la colaboración de Nextdoor, una plataforma que facilita a los vecinos la conexión por internet con las personas que viven cerca para generar relaciones y experiencias en la vida real.

El observatorio, que arrancó hace un año con el impulso de la Fundación ONCE y el apoyo de las principales entidades sociales, ha puesto cifra a ese coste de no atender la soledad no deseada con políticas que aborden de frente estas situaciones que afectan a más del 12 % de la población en España.

Mayores y personas con discapacidad, pero también jóvenes

Más del 20 por ciento de las personas con discapacidad viven solas y un 38 % sin desearlo, una soledad que tiene rostro de mujer -el 70 %-, perfiles a los que el aislamiento por falta de apoyos les condena a vivir entre cuatro paredes, destaca el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Pero en los últimos años, especialmente tras la pandemia, también se han sumado los jóvenes. Un informe de la Universidad Pontificia Comillas muestra que casi uno de cada tres de los jóvenes manifiesta sentirse solo.

Entre los factores más determinantes de la soledad está el hecho de vivir solo de manera obligada, pero también inciden aspectos relacionados con las habilidades sociales o la participación en la comunidad, según un estudio de la Fundación ONCE que concluyó que dos de cada tres personas ciegas han sufrido algún grado de soledad en alguna etapa de su vida y el 12 % siente soledad siempre.

Junto a la falta de accesibilidad de entornos, productos y servicios o la dificultad extrema de ejercer los derechos fundamentales o de apoyos para una autonomía personal, también se une el hecho de vivir en medios con escasez de recursos, como es el ámbito rural.

También inciden factores como la situación económica del hogar, la baja frecuencia de contactos con familiares, amistades y profesionales que le ayuden.

Una de cada 4 personas tendrá más de 65 años a final de la década

La población española y europea al final de la década tendrá un 25 % de personas mayores de 65 años, eso implica estar pensando en unos modelos de vivienda, urbanismo y lugares de encuentro, en ciudades más amigables, según explicó a Efe la presidenta del observatorio, Matilde Fernández.

En diez años, las personas en situación de soledad no deseada han pasado de ser el 9 a casi el 12 %, que en el caso de la personas con discapacidad se eleva al 23 por ciento.

"La soledad es un sentimiento subjetivo de las personas, pero los factores que producen soledad son de tres tipos: la ausencia de familia, quedarse sin amigos y tener discapacidad o enfermedad que aísle a esa persona", indicó la experta y ex ministra socialista de Asuntos Sociales y Bienestar Social entre 1988 y 1993.