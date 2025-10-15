Cuidado con este número: es una estafa y utiliza diferentes excusas para engañarte vía SMS
El smishing es una práctica cada vez más extendida, que consiste en el envío masivo de SMS suplantando a una entidad legítima
En un contexto marcado por el continuo avance de las nuevas tecnologías, las estafas se encuentran a la orden del día. De acuerdo con el Observatorio Español de Delitos Informático (OEDI), en 2023 se produjeron 427.448 fraudes, de los cuales 15.137 tuvieron como eje principal la falsificación de identidades. Sobre este escenario, el smishing es una de las prácticas que más han crecido en los últimos años y, como describe el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de "mensajes cortos, problemas grandes".
Esta técnica "consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario, simulando ser una entidad legítima", explica el organismo. Es decir, una red social, un banco o una determinada institución pública, como puede ser la Dirección General de Tráfico (DGT). Precisamente, la DGT ya ha advertido en varias ocasiones sobre las estafas relativas a supuestas multas pendientes de pago; algo para lo que, previamente, se ha tenido que suplantar su identidad.
Cuidado si recibes un SMS de este número
Ahora bien, en un mundo tan cambiante como el nuestro, los ciberdelincuentes encuentran cada vez más vías y pretextos para engañar a sus futuras víctimas. Por ello, no solo hay que desconfiar de mensajes que incluyan enlaces o archivos adjuntos, sino también de determinados números de teléfono asociados a este tipo de actividades delictivas.
Uno de ellos es el 652 343 296, del que proceden dos estafas diferentes. En primer lugar, el pasado mes de mayo informó sobre la mencionada multa de la DGT, cuyo pago debía realizarse en un plazo de tan solo 24 horas; y, recientemente, ha enviado nuevos SMS avisando de la entrega fallida de un paquete. Solicita ahora la confirmación de los datos personales para hacer llegar este supuesto encargo a su destino. En cualquier caso, solo existe una medida de prevención posible: ignorarlo o borrarlo y, sobre todo, no hacer clic en el enlace.
¿Cómo podemos protegernos de los SMS fraudulentos?
Como decíamos, las medidas de protección contra los SMS fraudulentos son muy fáciles de implementar y, en la mayoría de los casos, requieren únicamente de sentido común. Eso sí, hay que evitar las prisas y pensar claramente sobre la información que ofrece el mensaje. Ningún banco o entidad pública solicita datos personales a través de estos medios y la DGT no comunica así las multas de los conductores. A continuación, vamos a ver algunas recomendaciones del INCIBE para evitar posibles estafas:
- Desconfiar de remitentes desconocidos. Especialmente, si el emisor pide información personal.
- Desconfiar de promociones, cupones o descuentos. Según el INCIBE, suelen ser el "anzuelo perfecto para captar la atención".
- No facilitar nunca información personal. Las empresas o instituciones de confianza nunca solicitarán nuestros datos sin previo aviso y menos empleando estos métodos.
- No hacer clic en los enlaces bajo ningún concepto, ya que pueden conducir a webs fraudulentas. En caso de duda, lo mejor es contactar con la organización en cuestión y confirmar que el SMS no es un fraude.
- No descargar archivos adjuntos. Pueden contener algún tipo de malware que infecte nuestro dispositivo.
También te puede interesar
Lo último