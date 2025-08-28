Un detenido en Barcelona por presunta vinculación con terrorismo yihadista

La Guardia Civil y los Mossos d'Escuadra han intervenido un arma blanca de grandes dimenesiones y dispositivos electrónicos al detenido

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido en Martorell, en Barcelona, a un hombre de 36 años por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. Según las investigaciones, se encontraba en un avanzado proceso de radicalización y existían indicios de que podía preparar una acción violenta.

El arresto tuvo lugar el pasado 13 de agosto y se le imputan los delitos de autoadoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo, han informado este jueves ambos cuerpos policiales.

Durante el registro de su domicilio en Santa Bàrbara (Tarragona), los agentes hallaron dispositivos electrónicos y un arma blanca de grandes dimensiones, elementos que refuerzan la investigación.

Las pesquisas arrancaron a finales de 2025, cuando los investigadores detectaron un cambio brusco en su comportamiento, marcado por una actitud cada vez más agresiva y proclamas en redes sociales a favor de organizaciones yihadistas. Además, hacía un consumo intensivo de propaganda extremista vinculada al conflicto en Palestina.

Aunque el operativo seguía en marcha, la Audiencia Nacional autorizó a los Mossos y la Guardia Civil a intervenir de manera preventiva para "neutralizar una amenaza contra la seguridad pública".

El detenido pasó a disposición judicial el 16 de agosto ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el centro penitenciario de Brians 2 (Barcelona).