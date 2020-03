Grabó un vídeo por una acera y 12 horas después es detenido: "A mí la Policía me come los huevos"

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años que se grabó sacando pecho por circular con su Mercedes por una acera en el Paseo de la Castellana de Madrid. El conductor decidió ir por la acera para eludir un atasco en la capital española. La Benemérita ha anunciado la detención y ha publicado el vídeo que el detenido publicó por redes y que ha servido para detenerle.

"Guardias civiles del Sector de Tráfico de #Madrid han detenido, 12 horas después, a una persona de 29 años que condujo temerariamente por la acera peatonal del Paseo de la Castellana para eludir un atasco y lo publicó en una Red Social", ha explicado el cuerpo.

Guardias civiles del Sector de Tráfico de #Madrid han detenido, 12 horas después, a una persona de 29 años que condujo temerariamente por la acera peatonal del Paseo de la Castellana para eludir un atasco y lo publico en una Red Social pic.twitter.com/wrq2KLMsU4 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 4, 2020

El vídeo grabado con el móvil se puede ver como el detenido se sube a la acera y explica su hazaña que ya ha tenido su merecido la detención: "Yo me voy por aquí porque a mí la Policía me come los huevos. Y el que lo esté viendo me come los huevos".

El detenido sigue expresándose: "Mira, mira por dónde me voy. Por la acera. Yo no tengo que hacer manifestaciones. Anda y que os jodan, maricones. Que yo sigo ganando mil euros al día".

Un vídeo, su minuto de fama, y 12 horas después, al calabozo.