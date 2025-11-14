Dos detenidos en Gandía por abandonar a un menor de 15 años en una comisaría "para ser tulelado"

Agentes de la Policía Nacional han detenido este mes en Gandia (Valencia) a dos hombres acusados de abandonar a un familiar menor de edad frente a una comisaría. Los arrestados, un hombre de 23 años y otro de 59, primo y tío del adolescente respectivamente, actuaron presuntamente con el objetivo de que el menor obtuviera protección estatal. Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los detenidos pretendían que el joven de 15 años fuera tutelado por la Administración Pública para que "accediera a un estatus legal de residencia y protección, que en muchos casos permite promover la reagrupación familiar así como obtener ayudas públicas indirectas".

La investigación se inició a principios de julio de 2025, cuando el menor se presentó en la Comisaría de Gandia tras haber sido abandonado en las inmediaciones por un familiar. Inicialmente, las autoridades activaron un protocolo de protección de menores para garantizar la seguridad del adolescente, que fue trasladado a un centro de acogida en una localidad cercana.

Durante las pesquisas realizadas por los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Gandia, se descubrió que el menor había viajado con sus progenitores desde su país de origen hasta Francia. Posteriormente, fue trasladado a la localidad valenciana, donde su primo y su tío colaboraron para abandonarlo sin informar a ninguna autoridad competente.

Las autoridades han procedido a la detención de los dos familiares en calidad de cooperadores necesarios del delito y continúan con las investigaciones para localizar a los padres del menor. Cabe destacar que los arrestados no contaban con antecedentes policiales y ya han sido puestos a disposición judicial. Este caso se suma a otros similares detectados en diferentes puntos de España, donde menores son abandonados con la esperanza de que obtengan protección institucional, situación que las autoridades vigilan estrechamente para evitar posibles fraudes al sistema de protección de menores.