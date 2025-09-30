Detienen a una pareja por intentar comprar droga con su bebé, del que no tenían la custodia

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer y un hombre como presuntos autores de los delitos de sustracción de menores y desobediencia cuando intentaban comprar droga con el hijo de la mujer, un bebé de un año del que no tenía la custodia y que sustrajo a los servicios sociales en Cataluña.

Los hechos se desarrollaron cuando varias personas dieron aviso a la Policía Nacional, a través del 091, de la presencia de una pareja acompañada de un bebé, que se encontraba en el parque de La Concordia de Guadalajara y estaba preguntando por un lugar en el que adquirir cocaína, según ha informado la Policía Nacional de Guadalajara en nota de prensa.

El hombre y la mujer fueron localizados por una patrulla de la Policía Nacional que se desplazó rápidamente al lugar, aunque al percatarse de su presencia, el hombre trató de alejarse con el menor en brazos. Los agentes le dieron el alto y le solicitaron su identificación, a lo que él alegó que la tenía en casa de un familiar y que le podían acompañar hasta allí para verificar su versión.

De camino al lugar, emprendió la huida a la carrera con el bebé en brazos pero fue interceptado por los agentes.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes confirmaron la identidad de ambos y comprobaron que a la mujer le constaba un señalamiento emitido por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de una sustracción de menor, al constatar que se había llevado consigo a su hijo, tutelado por la Generalitat, sin tener la custodia legal.

Los agentes procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de ambos, de la mujer por la sustracción del menor y del hombre por un delito de desobediencia.

El menor ha pasado a Servicios Sociales, que han activado los protocolos para su protección.