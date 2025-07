Día de los Abuelos 2025: Casi la mitad cuida de sus nietos a diario

Para que la rutina funcione en multitud de familias españolas hay una figura que sostiene los días, que cuida sin hacer ruido y que acompaña con ternura y paciencia: los abuelos. En el Día de los Abuelos, que se celebra este viernes 26 de julio -coincidiendo con la festividad de Santa Ana, la abuela de Jesús- Aldeas Infantiles SOS pone el foco en ellos con el informe ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos?’, que visibiliza su papel esencial en la crianza de los nietos y pide que su labor no se convierta en una carga silenciosa.

El 85% de los abuelos participa en el cuidado de sus nietos en algún momento, casi la mitad (46,7%) lo hace de forma habitual y el 28,6% cada día. Lo hacen mientras sus hijos trabajan, encadenan turnos o simplemente necesitan una red que no siempre llega desde otros lugares. La ONG alerta del llamado “síndrome del abuelo esclavo”, una realidad en la que muchos mayores asumen largas jornadas de cuidado sin apenas tiempo para sí mismos, y pide políticas reales de conciliación que no deleguen en ellos una responsabilidad que no les corresponde.

26 de julio: Día de Santa Ana

Pero más allá de los datos, el informe recoge historias que emocionan. Como la de Francisco Muñoz, de 85 años, expresidente de la Asociación de Abuelos de España, con 12 nietos y 5 bisnietos. Francisco compara su papel con el scramble militar: siempre listos para despegar cuando hay una emergencia. “El contrato que une a un abuelo con su nieto es el máximo que hay: el cariño”, dice. Él les enseñó a jugar a las chapas, pero también se adaptó a su mundo. “Tienes que saber usar WhatsApp. Si te mandan una ‘t’ y una ‘q’, tienes que saber que significa ‘te quiero’ y responder ‘y +’: yo más”.

O el caso de Antonella de Maio, que dejó Italia para mudarse a Madrid y ayudar a su hijo separado a criar a sus dos hijas pequeñas. “Ser abuela es maravilloso, pero hay que respetar el papel de los padres”, subraya.

Según la psicóloga Mercedes Bermejo, los abuelos logran “compensar la carencia emocional” de unos padres atrapados en la rutina laboral. “Educan desde la calma, transmiten valores sólidos y aportan seguridad”, explica. Pero también necesitan descanso, reconocimiento y apoyo. Más aún cuando se convierten en abuelos acogedores, como los que cuidan a niños del sistema de protección. En España, más de 10.000 menores viven con sus abuelos en acogida, preservando así sus vínculos familiares.

Por eso, Aldeas Infantiles SOS no solo pide visibilidad, sino medidas concretas: ampliar los permisos de maternidad y paternidad, jornadas laborales flexibles, horarios escolares compatibles o centros de cuidado infantil accesibles. También recursos específicos para abuelos cuidadores: atención psicológica, orientación familiar y redes de apoyo. “Porque ser abuelo no es una obligación, es un regalo. Pero para que ese regalo no pese más de la cuenta, también hay que cuidar a quienes cuidan”, concluye el informe.