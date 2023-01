Diez libros clásicos que debería leer, al menos, una vez en la vida

Por si no lo sabías, en este mundo existen libros, ciertos clásicos que son de cierta manera 'obligatorios' de leer, aunque sea una vez en la vida porque, ¿quién no los ha leído? Si tú eres uno de los que no lo has hecho, hoy te vamos a decir algunos de estos clásicos (en concreto, diez de ellos) para que no te quedes atrás en lo que respecta a algunos de los mejores clásicos de la historia de la humanidad.

Las uvas de la ira

Fue ganadora del Premio Pulitzer en 1940. 'Las uvas de la ira' describe la vida de la familia de Joad y lo que significa el drama de la emigración. La familia del protagonista junto a miles de personas de Oklahoma y Texas se ven obligadas a abandonar sus tierras debido al polvo y la sequía rumbo California. Sin embargo, cuando llegan allí, estas personas en busca de nuevas oportunidades no verán cumplidas sus expectativas de viaje.

El Gran Gatsby

Fue publicada por primera vez en 1925. 'El gran Gatsby' está considerada La Gran Novela Americana y narra la historia de Jay Gatsby y demás protagonistas que forman parte de la Generación Perdida, los «jóvenes tristes» que vivieron en los años 20, ese tiempo de felicidad en la Historia de América entre los horrores de las guerras mundiales.

Rayuela

Esta novela de Julio Cortázar de 1963 supuso una auténtica revolución en la narrativa de la lengua castellana, en la que el escritor transgredía el orden tradicional de una historia y el lenguaje para contarla. Otros autores de renombre describen esta novela de la siguiente manera:

«Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. La obra de Cortázar abrió puertas inéditas».Mario Vargas Llosa.

«Cortázar nos ha dejado una obra tal vez inconclusa pero tan bella e indestructible como su recuerdo».Gabriel García Márquez.

Crimen y castigo

Considerada por la crítica como la primera obra maestra de Dostoievski. Esta novela es un análisis psicológico del protagonista de la misma. Se trata de un joven que, justificándose bajo la premisa de que los fines humanitarios justifican la maldad, lleva a cabo un asesinato que no le dejará descansar por las noches y pondrá su vida y su salud mental patas arriba.

En el Camino

Una novela que narra los locos viajes de Dean Moriarty y Sal Paradise, que viajan por todo el continente con coches caros. Muchos lo describen como el retrato de una América subterránea, auténtica y desinhibida, ajena al mítico y perfecto sueño americano.

A sangre fría

En esta novela de Truman Capote narra el brutal asesinato de una familia (la familia Clutter) en un pueblo de Kansas el 15 de noviembre de 1959. Cinco años después, dos hombres, Dick Hickcock y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de las muertes de esta familia. Truman Capote se coronó con esta novela realizando investigaciones y entrevistas a los protagonistas reales de la historia. Esto le consagró definitivamente como uno de los grandes de la literatura norteamericana del siglo xx.

Cien años de soledad

Según The New York Times, este libro está catalogado como uno de los 5 libros más importantes de los últimos 125 años. Esta novela de Gabriel García Márquez está catalogada como «catedral gótica del lenguaje» y narra la fabulosa historia de aventuras de la familia Buendía-Iguarán. Dos pruebas de la relevancia de esta novela son los millones de ejemplares del libro leídos en todas las lenguas y el Premio Nobel de Literatura con el que está galardonada.

La espuma de los días

Considerada uno de los 'best-sellers' de la literatura francesa, esta novela de Boris Vian narra una historia de amor que, según el escritor Raymond Queneau, gran amigo de Boris Vian, "es la más desgarradora de todas las historias de amor contemporáneas".

1984

Esta novela de George Orwell narra la historia de Winston Smith, un peón de una sociedad que controla el pensamiento cuyo cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial de los hechos. Según el filósofo y escritor Umberto Eco, "Aquí ya no estamos solo ante lo que habitualmente reconocemos como "literatura" e identificamos con la buena escritura. Aquí estamos, repito, ante energía visionaria. Y no todas las visiones se refieren al futuro, o al Más Allá".

El Principito

Esta mítica fábula de Antoine de Saint Exupery es, a su vez, un relato filosófico que indaga en la relación del ser humano con su entorno y el mundo, a la vez que es sentido de la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida.