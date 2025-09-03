Elevador de Gloria, un icono de Lisboa con casi 140 años

El Elevador de Gloria, uno de los funiculares más antiguos que siguen en funcionamiento en Lisboa, descarriló este miércoles en el barrio de la Baixa, causando al menos 15 fallecidos y 20 heridos, según los datos confirmados hasta el momento.

La instalación, que conecta el Barrio Alto con la Plaza de los Restauradores desde el 24 de octubre de 1885, es gestionada en la actualidad por la empresa Carris, aunque de su mantenimiento se encarga otra empresa, y transporta alrededor de tres millones de pasajeros al año, según la Cámara Municipal de Lisboa.

El proyecto fue obra del ingeniero portuense de origen francés Raoul Mesnier du Ponsard. En un principio funcionaba mediante un sistema de contrapeso de agua, que posteriormente fue sustituido por tracción a vapor.

Finalmente, en 1914 pasó a la electrificación, tras un nuevo contrato de concesión con el consistorio lisboeta. Es del segundo de los cinco funiculares ideados por la Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa, constituida en 1882.

Hasta finales del siglo XIX, durante los trayectos nocturnos, el interior se iluminaba con velas. Al igual que el Elevador da Bica, el Elevador do Lavra y el Elevador de Santa Justa, la infraestructura dispone de dos coches que circulan de forma alternada.

Declarado Monumento Nacional en 2002, se caracteriza además por haber sido el único en el que era posible viajar sobre el techo, accediendo mediante una escalera de caracol y utilizando un banco corrido.

Antecedentes de accidentes

El siniestro actual no es el primero. El 7 de mayo de 2018 el funicular también descarriló, aunque el hecho apenas trascendió públicamente. En aquella ocasión permaneció fuera de servicio durante un mes.

Según algunos medios locales lisboetas, la entonces responsable de Carris, Inês Andrade, achacó lo sucedido a una “avería técnica” y anunció la fecha prevista de reapertura.

Sin embargo, otros medios publicaron que el desgaste casi total de las ruedas habría provocado la salida del vehículo de los raíles, lo que puso sobre la mesa posibles carencias de mantenimiento. La Cámara Municipal de Lisboa evitó entonces ofrecer aclaraciones adicionales.

Con el nuevo accidente, el futuro de este icono turístico e histórico de la capital portuguesa queda nuevamente en entredicho.