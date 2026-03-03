¿Cuándo empieza el horario de verano en 2026? El BOE confirma la fecha en la que cambia la hora

Se acerca el cambio al horario de verano y, como ocurre en dos ocasiones al año, los ciudadanos se hacen las mismas preguntas: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? ¿Se duerme una hora más o una hora menos? Este cambio de hora se produce en plena primavera, cuando las horas de luz solar se incrementan gradualmente, con el objetivo —en teoría— de contribuir al ahorro energético. Asimismo, todos los países de la Unión Europea cambian la hora a la vez para evitar desajustes en las comunicaciones, transportes y operaciones comerciales, pero ¿cuándo toca en esta ocasión?

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) regula desde el año 2001 las fechas en las que deben realizarse los cambios de hora para transponer la normativa europea. Por norma general, el horario de verano comienza el último domingo del mes de marzo, de modo que a las 2:00 horas de la madrugada la hora oficial se adelanta 60 minutos. El cambio de hora afecta a todo el territorio nacional, incluidas las islas Canarias, que mantienen su diferencia de una hora con respecto a la península.

¿Cuándo se cambia la hora en 2026?

El BOE confirmó en 2022 las fechas en las que debe realizarse el paso al horario de verano hasta 2026. Este año, el cambio de hora se producirá la noche del sábado 28 de marzo al domingo 29, cuando a las 2:00 serán las 3:00 horas (a la 1:00 serán las 2:00 en el caso del archipiélago canario). Por tanto, este día, que coincide este año con el Domingo de Ramos, tendrá una duración oficial de veintitrés horas.

A cambio de una hora menos de sueño, los ciudadanos disfrutarán a partir de entonces de días más largos, que se extenderán hasta alcanzar el solsticio de verano el 21 de junio. La citada norma contempla asimismo el final del horario de verano, el último domingo de octubre del año a las 3:00 horas, cuando toque de nuevo ajustar los relojes.

Así, la noche del sábado 24 de octubre al domingo 25 a las 3:00 de la madrugada, la hora oficial se retrasará 60 minutos y hasta las 2:00 horas (a las 2:00 pasará a ser la 1:00 en las islas Canarias), por lo que el día tendrá una duración de veinticinco horas. En resumen:

Cambio de hora de verano : A las 2:00 horas del domingo 29 de marzo serán las 3:00 horas

: A las 2:00 horas del domingo 29 de marzo serán las 3:00 horas Cambio de hora de invierno: A las 3:00 horas del domingo 25 de octubre serán las 2:00 horas

¿Por qué no se han eliminado los cambios de hora?

El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de octubre que solicitaría ante el Consejo de Energía de la Unión Europea el fin del cambio de hora bianual en 2026 por los escasos beneficios sobre el ahorro energético y los efectos negativos en la salud. Con ello se reanudó un debate que quedó suspendido debido a la pandemia y a las discrepaciones entre los estados miembros, ya que esta decisión deberá requerir previsiblemente el consenso entre los países sobre qué horario adoptar, si el de invierno o el de verano.

En 2018, el 84% de los ciudadanos comunitarios se expresó a favor de la eliminación de los cambios horarios en una consulta pública realizada por la Comisión Europea. Por su parte, una Comisión de expertos creada ese mismo año por el Consejo de Ministros para estudiar la reforma de la hora oficial concluyó en un informe que "no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta".

La situación de España es compleja, puesto que desde 1940 se rige por la franja horaria GMT+1, como Alemania o Francia, pese a que geográficamente se encuentra más al oeste y le correspondería la franja GMT, la que utilizan Reino Unido, Portugal o las propias islas Canarias. No obstante, una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señaló en 2024 que el 70% de los españoles prefiere el horario de verano y un 51% es partidaria de continuar en la zona horaria de Europa central. Pese a que el horario de invierno supondría una mayor correspondencia de los hábitos con las horas de luz natural, el horario de verano cuenta con los sectores del turismo o la hostelería entre sus partidarios.