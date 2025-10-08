Tres eclipses de Sol en un año y medio: los momentos clave para verlos desde Andalucía

Los aficionados a la astronomía están de enhorabuena: hasta tres eclipses serán visibles desde España entre 2026 y 2028. Si bien es común poder ver un eclipse parcial de Sol cada varios años desde el mismo lugar, no es lo mismo poder ser testigo de un eclipse total o anular.

Desde el punto de vista del observador, un eclipse total ocurre cuando ve la Luna cubrir el Sol por completo. Se trata de un fenómeno visto desde la península Ibérica por última vez en 1912. Más de un siglo después, un nuevo eclipse total de Sol tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, el primero visible en Europa del siglo XXI.

Una franja de oeste a este dejará en penumbra total el 40% del territorio de España, incluidas numerosas capitales de provincia de A Coruña a Palma, incluidas León, Bilbao, Zaragoza o Valencia. "Nuestro país está situado al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte, siendo conveniente observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste", recomienda el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Pero ¿será este eclipse total visible desde Andalucía?

12 de agosto de 2026: solo se verá parcialmente desde Andalucía

La respuesta es no. En realidad, lo que podrá observarse desde Andalucía será técnicamente un eclipse parcial de Sol, ya que en esta latitud la Luna no llegará a cubrirlo en su totalidad. Así se verá en las distintas capitales de provincia:

Sevilla: desde las 19:41 horas, con máximo del eclipse a las 20:37 y un 94,6% de parcialidad

Almería: desde las 19:42 horas, con máximo del eclipse a las 20:37 y un 95,88% de parcialidad

Cádiz: desde las 19:43 horas, con máximo del eclipse a las 20:39 y un 92,96% de parcialidad

Córdoba: desde las 19:41 horas, con máximo del eclipse a las 20:36 y un 96,13% de parcialidad

Granada: desde las 19:42 horas, con máximo del eclipse a las 20:37 y un 95,74% de parcialidad

Huelva: desde las 19:42 horas, con máximo del eclipse a las 20:37 y un 94,72% de parcialidad

Jaén: desde las 19:41 horas, con máximo del eclipse a las 20:36 y un 96,59% de parcialidad

Málaga: desde las 19:43 horas, con máximo del eclipse a las 20:38 y un 94,5% de parcialidad

La puesta de sol será entre las 21:04 horas en Almería y las 21:23 de Huelva.

2 de agosto de 2027: el Estrecho, el mejor sitio para ver el eclipse total

Más suerte tendrán los andaluces en los próximos dos grandes acontecimientos astronómicos. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total, cuya zona de totalidad atravesará el Estrecho de Gibraltar de oeste a este. De este modo, el eclipse abarcará casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y otras zonas más meridionales de Granada y Almería, como el Cabo de Gata.

En esta ocasión, el eclipse ocurrirá por la mañana. Por ejemplo, en Algeciras la duración de la totalidad será de 4 minutos y 28 segundos, entre las 10:45 y las 10:49 horas.

26 de enero de 2028: eclipse anular visible desde casi toda Andalucía

Finalmente, el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular, que se da cuando el observador ve que el disco de la Luna no llega a cubrir el disco del Sol, aunque sus centros estén bien alineados. Esto es debido a que la Luna se encuentra ese día más lejos de la Tierra que en el caso de un eclipse total, de modo que su disco se ve más pequeño que el del Sol. El resultado, se observa un anillo brillante rodeando el disco lunar, algo que sucedió por última vez en España en 2005.

La franja de anularidad cruzará la península de sudoeste a noroeste, abarcando la práctica totalidad del territorio de Andalucía, salvo el extremo sureste. Este eclipse se producirá justo antes de la puesta de sol y, debido a la baja elevación sobre el horizonte, su observación requerirá una excelente visibilidad hacia poniente. Así, en Sevilla el máximo del eclipse durará 7 minutos y 12 segundos, entre las 17:52 y las 17:59 horas.