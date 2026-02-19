Cambio de hora: claves para entender por qué no se ha eliminado en Europa

Cada año, ocurre lo mismo: llega el cambio de hora y, con él, aparece la duda inevitable. El sábado por la noche, alguien pregunta si hay que adelantar o atrasar el reloj. El domingo, amanece con una hora menos de sueño - o con una más - y el lunes llega con esa leve sensación de desajuste. Durante unos días, las conversaciones cotidianas se centran en el cansancio, en la pregunta de si realmente sirve para algo y en ese recuerdo lejano del 2019: ¿no había votado la Unión Europea para eliminarlo?

En marzo, España volverá una vez más al horario de verano. Es el mismo mes en el que se cumplen siete años desde que, efectivamente, el Parlamento Europeo se hizo eco del malestar colectivo y votó a favor de suprimir esta práctica en 2021. Sin embargo, en 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las fechas a las que se ajustarían los relojes hasta 2026. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué, después de aquella votación, seguimos con el cambio de hora cada primavera y otoño?

¿Quién votó para eliminar el cambio de hora en la UE?

A pesar de que este ajuste bianual no se ha eliminado todavía, el debate sigue abierto. En los últimos años, varios países han vuelto a plantear su fin; entre ellos, España. Sin embargo, los gobiernos no consiguen alcanzar un consenso sobre las preferencias ciudadanas y son conscientes de que, sin coordinación, el mercado común se vería perjudicado. Según los últimos datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 67,1% de los españoles quiere acabar con el cambio horario; y, dos de cada tres, mantendría el de verano.

Esta realidad ya se había manifestado previamente, en 2018, cuando el 84% de los ciudadanos comunitarios así lo expresó en una evaluación realizada por la Comisión. Se habían obtenido 4,6 millones de respuestas y, ante los resultados, la propuesta fue clara: suprimirlo ya al año siguiente. Con esta iniciativa se pretendía demostrara la agilidad de Bruselas para reaccionar a las demandas sociales. No obstante, los Ministros de Transportes pidieron más tiempo, con el fin de analizar sus posibles implicaciones.

En 2019, el Parlamento Europeo retomó el asunto, votó a favor de eliminar esta práctica y propuso su fin definitivo en 2021. ¿Qué sucedió entonces? Sin el acuerdo de Los Veintisiete, la medida se volvió a quedar paralizada.

¿Por qué se quiere eliminar el cambio de hora?

Al margen de lo que sucede en Europa, son muchos los países que no cambian de hora en ningún momento. Naciones como Japón, China o la mayoría de los países africanos mantienen siempre la misma hora. En otros casos, como el de Estados Unidos, el cambio no se aplica de manera uniforme en todo el territorio, sino que depende de los estados que hayan decidido adoptarlo. Este contexto internacional refleja que el debate sigue abierto.

En términos generales, la gran motivación que hay detrás de esta medida es el ahorro energético; es decir, se pretende aprovechar las horas de luz natural y reducir el uso de la electricidad. No obstante, numerosos estudios advierten sobre los efectos negativos de ajustar el reloj dos veces al año para la salud y el bienestar de las personas. Esto se debe a la alteración de los ritmos biológicos, que puede provocar problemas de sueño o sensación de fatiga.

Aunque los resultados no son concluyentes en muchos casos, sí se ha comprobado como efecto inmediato la alteración en la secreción de melatonina, "una hormona que actúa regulando los estados de vigilia y sueño en función de la luz solar", explica Sanitas. "A más luz se produce menos melatonina, por lo que la función de inducir el sueño que tiene esta hormona se produce de forma más tardía".

En 2026, el primer cambio de hora tendrá lugar durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. En ese momento, los relojes se adelantarán 60 minutos y a las 02:00 serán las 03:00 (a las 01:00 serán las 02:00 en Canarias). Esto es así porque el primer ajuste del año se produce siempre el último domingo del mes de marzo. Por lo tanto, esa noche se perderá una hora de sueño y el día tendrá 23 horas, a cambio de que las tardes se alarguen cada vez más hasta la llegada del solsticio de verano, el 21 de junio.