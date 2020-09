Encuentra en su buzón una postal enviada hace 100 años

Hallazgo increíble el de una mujer estadounidense en el buzón de su casa de Michigan: una postal dirigida a una persona que ya no vive en esa casa de hace 100 años.

Según cuenta la mujer, Brittany Keech, para la cadena de televisión CNN, tardó en darle el valor que merecía la postal por el ajetreo del día a día pero cuando reparó en ella cambió la actitud: "Pensé que era muy peculiar que estuviera recibiendo una postal, porque ya nadie envía postales hoy en día".

La mujer pudo percatarse de que la postal tenía matasellos del 29 de octubre de 1920, y una dirección, la suya, en Belding, Michigan, pero dirigida a una persona que no era ella y se llamaba Roy McQueen en letra cursiva descolorida.

Este era el mensaje de la carta:

"Queridos primos, Espero que esto los encuentre a todos bien. Estamos bastante bien, pero mamá tiene unas rodillas terriblemente cojas. Hace mucho frío aquí. Acabo de terminar mi lección de historia y me iré a la cama muy pronto. Mi padre se está afeitando y mi madre me dice su dirección. Tendré que cerrar por una noche. Espero que la abuela y el abuelo estén bien. No olvides escribirnos: Roy ya se ha arreglado los pantalones ".

La carta tenía una firma Flossie Burgess.

La postal portaba un tema de Halloween que incluye un gato negro sosteniendo una escoba, un murciélago, un ganso y un búho, junto con una mujer con un bastón y una calabaza con un sombrero de bruja.

Además tenía un sello de un centavo de George Washington en la parte posterior y el matasellos tiene la marca de Jamestown. Keech, de 30 años, dijo que no tiene idea de qué retrasó la tarjeta, que se envió por correo décadas antes de que ella naciera.

Un portavoz del Servicio Postal le dijo a la CNN, que "en la mayoría de los casos, no son cartas que se hayan perdido en nuestra red y que luego se encontró. Lo que normalmente encontramos es que cartas y postales antiguas, a veces compradas en mercadillos, tiendas de antigüedades e incluso en línea, se vuelven a meter en nuestro sistema. El resultado final es lo que hacemos mejor: siempre que haya una dirección de entrega y franqueo, la tarjeta o carta se entregará ".