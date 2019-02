¿Sabes qué es la enfermedad del ciervo zombi?

Ya tenemos nueva enfermedad de moda: La enfermedad del ciervo zombi. Estuvo de moda la fiebre aftosa, también la lengua azul, la enfermedad de las vacas locas, la fiebre porcina... en definitiva anomalías y males que siempre llaman la atención y mantienen en alerta a los ciudadanos.

Los síntomas de esta enfermedad neurológica, que afecta principalmente a ciervos, alces y wapitíes (ciervos canadienses) y que causa la muerte para los animales, incluyen babeo, tropiezo, falta de coordinación, agresión o apatía. Este mal provoca una fuerte pérdida de peso en los animales, origina que pierdan el miedo a los humanos, y causa que los animales caminen en patrones repetitivos, y que su visión se nuble. Por ello se conoce como la enfermedad del ciervo zombi.

La enfermedad se detectó por primera vez a finales de los años 60 en un ciervo en el estado de Colorado de los Estados Unidos, y se ha extendido lentamente a otros lugares de la geografía norteamericana. De hecho ya se han encontrado cérvidos infectados en 251 condados de 24 estados estadounidenses, y 2 canadienses. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señala que también hay casos registrados en Canadá, Noruega, Finlandia y Corea del Sur.

¿Hay cura?

No. La respuesta en estos momentos es un no rotundo. No hay vacunas ni tratamientos para la enfermedad cuyo nombre real es Caquexia Crónica. Los científicos no tienen muy claro cómo se propaga. La mayor parte de los expertos sostienen que la propagación es directa e indirecta, lo que significa que podría transmitirse por contacto animal a animal, pero también a través de heces y orina, saliva, agua potable contaminada o alimentos, entre otros posibles métodos.

¿Es contagiosa para los humanos?

A día de hoy no se ha registrado todavía ningún caso en humanos, pero tienen sospechas de que es posible que ocurra. Expertos de la Universidad de Minnesota sostienen que la CWD debería tratarse como un problema de salud pública. Michael Osterholm, especialista de dicha entidad, opinó que "es probable que en los próximos años se documenten casos de humanos con enfermedad debilitante crónica, asociados al consumo de carne contaminada". "Es posible que la cantidad de casos humanos sea sustancial y no se trate de eventos aislados", agregó.

El experto comparó la caquexia crónica con la enfermedad de las vacas locas, señalando que durante un tiempo los expertos no creían que pudiera extenderse a los humanos.