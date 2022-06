El 40% de los españoles ha cancelado sus vacaciones por la subida de precios

Entramos ya en la primera semana de verano y se acerca julio y agosto, los meses donde la mayoría de los españoles decide irse de vacaciones. Una época que familias y parejas buscan salir de la rutina y hacer un viaje a algún punto de la geografía española, o por el contrario, salir de ella. Y este año que ha desaparecido la preocupación del covid, todo el mundo puede pensar que no hay ningún problema para viajar, y que los ciudadanos aprovecharán el stop de turismo de estos dos últimos años para lanzarse.

Pero más lejos de la realidad, entramos de lleno en un verano cargado de problemas económicos que nos afectan a todos, y no solo a España, sino en toda Europa. La subida de precios en todos los ámbitos de consumo de nuestra vida, con una inflación rozando máximos en décadas, y unos sueldos que no suben a la par, no ayuda a que muchas familias decidan irse de vacaciones. Pero está claro que el gran problema de este año ya no es sanitario, sino tiene que ver con la inflación. Actualmente se sitúa, con datos en mayo del Instituto Nacional de Estadística, en un 8,7%, cuando en la misma fecha de 2018, se encontraba en un 2%.

Para tomar esta decisión influyen multitud de variables debido a la subida de los precios del transporte, más caros que hace 4 años, incluida la gasolina, una materia prima imprescindible para poder viajar, marcando máximos históricos, así como los precios de la comida y los hoteles. La gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos es cuánto está afectando la situación en la que nos encontramos en la toma de este tipo de decisiones. ¿Va a ser un factor más influyente la inflación que el covid para viajar?

La plataforma global de investigación de mercados Appinio, ha realizado un estudio para analizar lo hábitos más comunes de los españoles para elegir el viaje y cuánto está afectando al subida de los precios este año.

Duración y frecuencia, dos aspectos que se van a ver afectados

Según los datos de la encuesta, el 24% de los españoles quiere irse en la primera quincena de agosto, mientras que un 19% no ha querido irse de viaje. De los que sí se van de vacaciones, el 34% quiere viajar entre 6 a 8 días, el 30% de 2 a 5 días, y el 2% se irán un único día. Pero lo más chocante es que a comienzos de año muchos tenían planeado irse de vacaciones, incluso desde el pasado año, pero con el avance de los meses el 30% han tenido que cancelar sus reservas, el 40% los ha pospuesto para cuando al situación económica mejore y bajen los precios, y el 57% ha acortado sus vacaciones.

¿Se han visto afectados los lugares de destino?

En principio casi el 80% de los ciudadanos prefieren veranear en España, aunque un 7% que apuestan por salir fuera de Europa, en vez de quedarse en el continente. En cuanto a nuestras fronteras, los destinos siguen manteniendo el interés de siempre, con comunidades que poseen costa y montaña como primeras. Un 31% a Andalucía, un 23% a al Comunidad Valenciana, un 14%, 13% y 12% a Cataluña, a Galicia y a Canarias, respectivamente.

¿Y en cuanto al transporte y el alojamiento?

En cuanto al transporte, y teniendo en cuenta la subida de la gasolina, así como de todos los transportes en general, el 61% prefiere usar su propio coche para viajar a pesar de que al 45% de ellos la subida de la gasolina les ha afectado en su decisión.

Mientras en el alojamiento, el 24% tiene planeada gastar desde 50 hasta un máximo 70 euros por noche donde se alojen mientras el 13% corresponde con los que quieren gastar menos de 30 euros. Pero dentro de que más de la mitad prefiere un hotel, el 53%, en vez de otras opciones de estancia como moteles, campings o apartamentos.

La inflación ha marcado la organización de estas vacaciones

Con todos los datos claramente esta subida de precios ha sido muy decisiva para muchas familias. Ha llegado hasta tal punto, que más de la mitad de los españoles, en concreto un 63%, se han propuesto reducir gastos de su vida diaria para poder ir de vacaciones. En actividades tales como salir al ocio, restaurantes y comprar ropa ropa.