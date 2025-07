Familias numerosas exigen aprobar el permiso remunerado de 8 semanas

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha instado al Gobierno a aprobar con carácter urgente el permiso remunerado de 8 semanas para el cuidado de hijos, una medida que consideran fundamental para la conciliación familiar, especialmente relevante durante estas fechas estivales cuando los menores no tienen clase.

Según una encuesta realizada por la FEFN con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, tres de cada cuatro familias señalan la falta de recursos económicos como el principal obstáculo para atender adecuadamente a sus hijos durante las vacaciones escolares. El estudio, que ha contado con la participación de 1.800 familias de todo el país, arroja datos significativos

Los resultados revelan que un 41% de los hogares encuestados considera un problema la conciliación en verano "por el gasto excesivo y la dependencia de familiares" —principalmente abuelos— que esta situación genera. Asimismo, un 23% afirma no disponer de recursos suficientes para costear campamentos para todos sus hijos, mientras que un 11% reconoce que, debido a las limitaciones presupuestarias, los hijos mayores han tenido que asumir el cuidado de los pequeños.

Una solución "irreal"

La FEFN sostiene que la remuneración del permiso solucionaría en gran medida los problemas de conciliación, permitiendo a las familias disponer de días libres para cuidar a sus hijos durante este periodo previo a las vacaciones. En su configuración actual, el permiso sin retribución resulta "una solución irreal" para la mayoría de los trabajadores, quienes no pueden permitirse una reducción en sus ingresos mensuales.

La encuesta, con datos recogidos en junio de 2025, muestra que solo un 7% de las familias numerosas ha solicitado el permiso por cuidado de hijos menores de 8 años, y únicamente un 5% ha podido disfrutarlo efectivamente (al 2% restante se lo denegaron). Entre quienes no han ejercido este derecho, un 50% alega motivos económicos debido a la reducción salarial que implica, un 37% no lo solicitó porque sus hijos superaban la edad establecida y un 14% desconocía la existencia de esta medida.

Retraso en la implementación

Tras el anuncio por parte de los Ministerios de Trabajo y Derechos Sociales sobre la próxima aprobación del permiso remunerado, la Federación insiste en la urgencia de su implementación. "Hay miles de trabajadores, padres y madres, muchos sin recursos económicos ni apoyo de familiares, que ya no saben qué hacer para cuidar y atender a sus hijos en estas fechas", señalan desde la organización, añadiendo que "no pueden pagar campamentos para 2 ó 3 hijos y las vacaciones de los padres no dan para tanto".

La FEFN recuerda que España acumula un retraso de más de un año en la aprobación de esta remuneración, ya que debería haberse implementado desde agosto de 2024. "En nada llega septiembre, un mes en el que se repite el problema de las familias, ya que también hay días sueltos en los que atender a los niños hasta que empieza el colegio", advierten desde la entidad.