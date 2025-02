La farmacia ante los retos de la era digital

El Grupo Cofares, cooperativa de distribución farmacéutica ha visitado las ciudades de Málaga y Sevilla para celebrar Expocofares, un evento con el que la distribuidora ha querido mostrar, tanto a sus socios como a los farmacéuticos en general sus servicios para la oficina de farmacia.

Según explica José Luis Sanz, subdirector general de Cofares, "el objetivo general de estas jornadas es acercar la cooperativa al socio" pero, por otro lado, "el consejo rector cada día está más convencido de que es importante dotar a sus socios de herramientas de competitividad". Según explica, "no nos limitamos a ser los más eficientes en cuanto al nivel de servicio y a la calidad de la distribución, si no en un mundo cada vez más competitivo y condicionado por las nuevas tencologías, debemos ser -por nuestro know how- capaces de dotar a los socios de herramientas competitivas y servicios complementarios, sanitarios y también de marketing de manera que puedan ser más rentables".

Este evento ha permitido a los profesionales de la farmacia conocer de primera mano servicios destinados tanto al farmacéutico como a la oficina de farmacia.

De este modo, según se indica en un comunicado, podrán conocer mejor servicios basados en tecnologías digitales, como Globalpharma, el market place de Cofares pensado para convertirse en el canal de venta on line de las oficinas de farmacia, facilitando así su salto a la venta por internet de OTC y parafarmacia.

Igualmente, el evento ha dado a conocer Destino Salud, la solución que Cofares pone a disposición de las boticas para la implantación de servicios profesionales farmacéuticos y facilitarles el seguimiento personalizado de los pacientes a través de las nuevas tecnologías.

También estará presente Farline, la marca propia de productos de parafarmacia del Grupo Cofares destinados a ofrecer a farmacéuticos y pacientes una excelente gama de productos con una inmejorable relación entre calidad precio. Igualmente estará presente el Instituto de Formación.

Cofares, que vertebra toda la oferta formativa de la cooperativa en relación con la actividad profesional de los socios, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades, potenciar su faceta de asesor en términos de salud y dotarle de las herramientas de gestión necesarias para que la Oficina de Farmacia sea empresarialmente sostenible.

En el ámbito de Cofares Servicios a la Farmacia estará presente Canal Cofares es la apuesta de la distribuidora por la publicidad dinámica, estableciendo el mayor circuito de pantallas estratégicamente situadas dentro de las oficinas de farmacias, con una programación de contenidos tanto publicitarios como informativos completamente personalizable.

Asimismo, los visitantes también podrán conocer mejor Espaciofarma, expertos en cubrir las necesidades de la oficina de farmacia en cuanto a reformas, equipamiento y mobiliario, así como TCuida Nutrición, el servicio personalizado de asesoramiento nutricional en oficinas de farmacia destinado a personas que persigan su peso ideal mediante la adquisición de buenos hábitos alimentarios y el apoyo constante de personal cualificado.

Farmanager, también presente, es la solución integral para la gestión de la farmacia, un software que permite simplificar de manera segura, intuitiva y manejable el día a día de la botica, con la posibilidad añadida de establecer planes de fidelización para los clientes mediante la Tarjeta Farmanager.

Nexo, una incorporación reciente en la oferta de servicios de Cofares, es un modelo de gestión integral de parafarmacia y venta libre que permite a la farmacia optimizar espacios, trabajar un surtido óptimo y fidelizar clientes, mejorando sustancialmente la gestión de la farmacia.